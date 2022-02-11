Наразі це лише бета-тест, який повинен завершитися ближче до кінця 2022 року. Такий значний термін пояснюється тим, що крім нової мови інтерфейсу компанія додала ще чимало функцій, які потребують перевірки.

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Що відомо

Оновлення Beta 3.0-05.00.00 буде стосуватися не лише PS5, а й попереднього покоління, PS4.

Наразі для України оновлення недоступне – його будуть випробовувати користувачі зі США, Канади та деяких країн Європи.

– його будуть випробовувати користувачі зі США, Канади та деяких країн Європи. Однак власники PS5 виявили спосіб українізувати свою консоль. Для цього необідно створити "британський" обліковий запис, пише видання "Букви".



Пункт у списку змін повідомляє: "Ми додали підтримку української мови" / Скриншот 24 каналу

Користувачі, які змогли отримати доступ до тестування, вже публікують перші скриншоти з українським інтерфейсом: