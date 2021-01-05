Продажі нової ігрової консолі PlayStation 5 за перші шість тижнів після випуску приставки майже в два рази перевищили продажі Xbox Series X і Xbox Series S за той же період.

З моменту старту продажів на глобальному ринку PlayStation 5 розійшлася тиражем в кількості 4 192 807 штук. Про це пише портал VGChartz.

Цікаво У WhatsApp новий рекорд за кількістю дзвінків напередодні Нового року

Що відомо

Японська ігрова приставка сьогодні зайняла частку 46,9 відсотка. Головний конкурент PlayStation 5 – Xbox Series X. Він за ті ж шість тижнів продався тиражем у 2 242 928 штук за обидві версії Xbox Series X і Series S разом. Майже у два рази менше PS5. У підсумку частка ринку Xbox Series X і Series S – лише 25,1 відсотка. Це менше, ніж частка Nintendo Switch.



Порівняння продажів консолей / Фото VGChartz

Продажі Nintendo Switch балансують між PS5 і XSX та XSS, але перебувають ближче до новинок Microsoft: 2 497 355 штук, реалізованих за перші шість тижнів, що еквівалентно частці ринку у 28 відсотків. Як зазначає джерело, Nintendo Switch досягла нинішнього рівня продажів PlayStation 5 лише через 19 тижнів з моменту запуску.

Нагадаємо, запуск консолей Xbox Series X і Xbox Series S вийшов не зовсім вдалим. Практично одразу в мережі почали з'являтися скарги на проблеми з консолями, через які часом зовсім неможливо було використовувати пристрій.

У деяких користувачів консоль просто не вмикалась, у когось не працював дисковод, а у деяких консоль аварійно завершувала роботу відразу після запуску гри.