Плавала 200 мільйонів років тому: у Китаї знайшли найдавнішу скам’янілість риби у світі
Джерело:Рeerj
Палеонтологи виявили дивовижну знахідку у китайській провінції Юньнань – дослідники знайшли три скам’янілості кісткових риб. За словами науковців, знахідка перевернула уявлення про еволюцію роду.
Риби роду Peltoperleidus з Китаю наразі є найстарішими знайденими на планеті.
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Ці маленькі кісткові риби раніше зустрічалися лише в Європі.
Що відомо про рід
Це – група стародавніх кісткових риб, залишки яких знаходили лише на території Швейцарії та Італії. Цей рід жив під час середнього тріасу – епохи, коли з’явились морські рептилії, безхребетні, молюски та риби у сучасному вигляді.
Попередні скам'янілості знаходили лише на території Швейцарії та Італії, але вони виявились на 2 мільйони років молодші.
Кісткова риба жила 200 мільйонів років тому / Фото peerj
Китайський Peltoperleidus має довжину менш ніж 3 сантиметри та має гострі зуби. Рот у цієї риби широкий – нижня щелепа дозволяла відкривати рот так, щоб захопити меншу здобич. Також рід має специфічний та складний малюнок луски.
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За словами дослідників, хоч ці рибки дійсно крихітні, вони мають величезну роль в історії. Види кісткових риб існують і нині, тому скам’янілості навіть маленьких екземплярів можуть пролити світло на еволюцію сучасних видів.
Дивовижна скам'янілість старша за попередні зразки / Фото peerj
Риба мала специфічну луску / Фото peerj
Як виглядала риба 200 мільйонів років тому / Фото peerj