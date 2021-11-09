Риби роду Peltoperleidus з Китаю наразі є найстарішими знайденими на планеті.

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Ці маленькі кісткові риби раніше зустрічалися лише в Європі.

Що відомо про рід Це – група стародавніх кісткових риб, залишки яких знаходили лише на території Швейцарії та Італії. Цей рід жив під час середнього тріасу – епохи, коли з’явились морські рептилії, безхребетні, молюски та риби у сучасному вигляді. Попередні скам'янілості знаходили лише на території Швейцарії та Італії, але вони виявились на 2 мільйони років молодші.

Кісткова риба жила 200 мільйонів років тому / Фото peerj

Китайський Peltoperleidus має довжину менш ніж 3 сантиметри та має гострі зуби. Рот у цієї риби широкий – нижня щелепа дозволяла відкривати рот так, щоб захопити меншу здобич. Також рід має специфічний та складний малюнок луски.

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За словами дослідників, хоч ці рибки дійсно крихітні, вони мають величезну роль в історії. Види кісткових риб існують і нині, тому скам’янілості навіть маленьких екземплярів можуть пролити світло на еволюцію сучасних видів.

Дивовижна скам'янілість старша за попередні зразки / Фото peerj

Риба мала специфічну луску / Фото peerj

Як виглядала риба 200 мільйонів років тому / Фото peerj