Платіть мушлями: російські картки "Мир" більше не додаються в Apple Pay

Російські технологічні ЗМІ масово повідомляють про відключення карток платіжної системи "Мир" від Apple Pay. Додані раніше поки що працюють, однак нові додати вже не можна.

Картки платіжних систем Visa та Mastercard, випущених підсанкційними банками окупанта, перестали працювати в сервісі Apple Pay ще у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія Apple була однією з перших, хто оголосив про вихід з ринку рашистів. 24 канал з'ясував деталі.

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Росія без "Миру"

До цього моменту карти російської платіжної системи "Мир" додавалися без проблем.

Однак тепер редакції різних видань одна за одною пробують виконати цю операцію, щоб перевірити правдивість інформації, але стикаються з однаковою з проблемою.



Картки "Мир" тепер не додаються в Apple Pay / Скриншот iXBT

Судячи з усього, у місцевих користувачів залишаються такі варіанти, як Mir Pay, SberPay та Samsung Pay.

І якщо остання з деякою імовірністю ще може теж заблокувати цю можливість, то Mir Pay і SberPay – сервіси російського походження.

Що цікаво, 16 березня компанія Apple запевняла, що не збирається вводити ніяких обмежень на використання карток "Мир" і навіть звинуватила російські банки в проблемах з транзакціями через цю платіжну систему. Але в підсумку сама ж і заборонила додавати ці карти в Wallet.

Пояснень від Apple наразі немає, але оскільки представники платіжної системи "Мир", коментуючи цю ситуацію, не повідомили, що причетні до відключення, можна зробити висновок, що це справа рук саме Apple.

, 6 березня Visa та Mastercard оголосили про припинення діяльності в Росії: уже випущені в Росії картки продовжать функціонувати в країні, але вони не працюють в іноземних інтернет-магазинах, Apple Pay, Google Play і Samsung Pay.