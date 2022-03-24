Картки платіжних систем Visa та Mastercard, випущених підсанкційними банками окупанта, перестали працювати в сервісі Apple Pay ще у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія Apple була однією з перших, хто оголосив про вихід з ринку рашистів. 24 канал з'ясував деталі.
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Росія без "Миру"
- До цього моменту карти російської платіжної системи "Мир" додавалися без проблем.
- Однак тепер редакції різних видань одна за одною пробують виконати цю операцію, щоб перевірити правдивість інформації, але стикаються з однаковою з проблемою.
Картки "Мир" тепер не додаються в Apple Pay / Скриншот iXBT
- Судячи з усього, у місцевих користувачів залишаються такі варіанти, як Mir Pay, SberPay та Samsung Pay.
- І якщо остання з деякою імовірністю ще може теж заблокувати цю можливість, то Mir Pay і SberPay – сервіси російського походження.
Що цікаво, 16 березня компанія Apple запевняла, що не збирається вводити ніяких обмежень на використання карток "Мир" і навіть звинуватила російські банки в проблемах з транзакціями через цю платіжну систему. Але в підсумку сама ж і заборонила додавати ці карти в Wallet.
Пояснень від Apple наразі немає, але оскільки представники платіжної системи "Мир", коментуючи цю ситуацію, не повідомили, що причетні до відключення, можна зробити висновок, що це справа рук саме Apple.