Керівник платформи, яка дозволяє творцям контенту отримувати пожертви від своїх підписників, обрав іншу позицію, відмінну від точки зору сотень компаній, що вже пішли з ринку окупанта. Він вирішив продовжити роботу в Росії, де має тисячі користувачів.

Цікаво Трибунал чекає: в Україні запустили спеціальний сайт для збору доказів проти Росії

Що відомо

Свої думки Конте висловив подкасту про технології "Мертвий кіт".

Конте заявив, що не хоче карати творців за "політичне рішення, в якому вони не мають права голосу".

Рішення продовжувати працювати в Росії при цьому для компанії не було спірним, адже Patreon "має глибоко вкорінену культуру пріоритетів творців".

Я не думаю, що окремі творці повинні платити за проступки свого авторитарного лідера. Я не хочу скидати це на творчих людей. Вони можуть не погоджуватися з війною, і я не хочу карати їх за географічне розташування,

– заявляє CEO Patreon.

При цьому підприємець каже, що ця позиція, на його думку, є більш символічною, ніж практичною.

Більшість банків США, а також Visa і Mastercard, більше не пропонують послуги в Росії, тому цілком ймовірно, що багато творців на платформі все одно постраждали.

Ймовірно, він не знає про існування платіжної системи "Мир", яка залишає росіянам, більшість яких підтримало агресію в бік України, лазівку для обходу санкцій.

У тому ж інтерв'ю Конте висловився проти президента Росії Володимира Путіна і сказав, що не відчуває до нього емпатії. Він сказав, що якщо буде спосіб, яким компанія може покарати Путіна, то вона це зробить. Він додав, що компанія також зробила все можливе, щоб підтримати Україну, "відмовившись від плати за послуги творців в країні". Ймовірно, мова про скасування комісії, яку сервіс забирає собі.

Patreon, за даними CEO, працює з тисячами творців в Україні. Є відчуття, що ненадовго.