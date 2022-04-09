Платформа для створення подкастів Anchor йде з Росії

Ринок Росії продовжує порожніти. Нещодавно окупанти залишилися без техніки Acer, програм EPAM, продукції Intel та сотень інших продуктів від десятків трендів. Тепер роботу припинить і Anchor.

Останні кілька років подкасти стали справжнім хітом в усьому світі. Не оминули вони боком і Росію, де свої проєкти ведуть знаменитості, видання, новинні агентства, блогери, оглядачі та звичайні люди. Багато з них, ймовірно, користувалися сервісом Anchor, який дозволяє записувати та зручно редагувати аудіо, упорядковувати по епізодах подкастів, публікувати на платформах та монетизувати вміст, збираючи внески слухачів та багато іншого.

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Що відомо

Сьогодні Anchor належить Spotify, який зупинив роботу в країні.

Про вихід з ринку музичний сервіс оголосив ще у березні, однак остаточно припинення роботи з рашистами відбудеться 11 квітня.

Компанія відправила користувачам лист про припинення роботи, де була сказана аналогічна дата: 11 квітня 2022 року.

До цього часу подкасти можна самостійно перенести на інші платформи.

Повідомляється, що облікові записи видаляти не будуть, але користувачі втратять до них доступ.

Spotify купив Anchor у 2019 році разом з іншим сервісом подкастів Gimlet Media. Суми угод тоді не розкрили, однак ходили чутки, що лише за другу компанію віддали не менше 200 мільйонів доларів. За кілька днів до того Spotify публікували фінансовий звіт, у якому йшлося про готовність витратити на подкастинг 400-500 мільйонів доларів.