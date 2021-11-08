Пластикове сміття можна перетворити назад в нафту: революційне відкриття змінить світ
Джерело:Bloomberg
Сьогодні пластикове сміття є однією з наймасштабніших екологічних проблем на планеті. Мільйони тонн його сьогодні плавають величезними островами в океані, річках та озерах, отруюють ґрунт і скупчуються на сміттєзвалищах. Американські вчені знайшли вихід із цієї ситуації.
Лише кілька днів тому ми писали про подібне відкриття. Воно дозволяє переробити шкідливі відходи у речовину, схожу на дизельне паливо. У цьому ж випадку мова йде фактично про повернення пластикових виробів до їхнього первісного вигляду – на нафту.
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Що відомо
- Дослідженням займалась американська компанія Honeywell International.
- Вона оголосила про створення технології глибокого перероблення пластикових відходів з метою перетворення їх на сировину для виробництва палива.
- Деталі поки що не розкривають. Ймовірно, наразі йде процес патентування відкриття.
- Відомо лише те, що на виході отримують нафтовий продукт, який придатний для використання на нафтопереробних заводах.
- І вже зараз будується перший такий завод для застосування технології. Запустять його у 2023 році.
Ця технологія дає велику надію людству, адже, якщо вірити заявам Honeywell International, вони зможуть перетворити в паливо не менше 90 відсотків усіх відходів, які сьогодні перебувають в природі у вигляді сміття. Особливо перспективно це виглядає на тлі енергетичної кризи, з якою зіткнулись країни сьогодні.
Перероблення пластику для повторного використання має низьку рентабельність, але проблема дефіциту енергії – зовсім інша справа. Заради можливості отримати ще один вид палива, ще одне джерело енергії, великий бізнес може не поскупитися на інвестиції. Тим краще, що при цьому ще й вдасться зробити планету трохи чистішою.