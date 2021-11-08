Лише кілька днів тому ми писали про подібне відкриття. Воно дозволяє переробити шкідливі відходи у речовину, схожу на дизельне паливо. У цьому ж випадку мова йде фактично про повернення пластикових виробів до їхнього первісного вигляду – на нафту.

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Що відомо

Дослідженням займалась американська компанія Honeywell International.

Вона оголосила про створення технології глибокого перероблення пластикових відходів з метою перетворення їх на сировину для виробництва палива.

Деталі поки що не розкривають. Ймовірно, наразі йде процес патентування відкриття.

Відомо лише те, що на виході отримують нафтовий продукт, який придатний для використання на нафтопереробних заводах.

І вже зараз будується перший такий завод для застосування технології. Запустять його у 2023 році.

Ця технологія дає велику надію людству, адже, якщо вірити заявам Honeywell International, вони зможуть перетворити в паливо не менше 90 відсотків усіх відходів, які сьогодні перебувають в природі у вигляді сміття. Особливо перспективно це виглядає на тлі енергетичної кризи, з якою зіткнулись країни сьогодні.

Перероблення пластику для повторного використання має низьку рентабельність, але проблема дефіциту енергії – зовсім інша справа. Заради можливості отримати ще один вид палива, ще одне джерело енергії, великий бізнес може не поскупитися на інвестиції. Тим краще, що при цьому ще й вдасться зробити планету трохи чистішою.