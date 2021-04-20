Останній iPad Pro 2020 року мало чим відрізнявся від попередника, чіпсет A12X замінили на A12Z та додали поліпшену камеру.

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Продуктивність

Це перший планшет, що працює на базі фірмового чіпа M1 у парі з 16 ГБ оперативної і 2 ТБ вбудованої пам'яті. Саме цим процесором оснащені MacBook Air, MacBook Pro та Mac Mini. Також девайс отримав підтримку мережі 5G. Як кажуть в компанії, новинка на 50% продуктивніше, за попередника.

А якщо порівнювати з першим iPad, то продуктивність перевищує 1500 разів. Загалом, новий iPad Pro, за заявою Apple, є найшвидшим пристроєм в своїй категорії.

Дизайн

Новинка оснащена унікальним Liquid Retina XDR дисплеєм. Як каже виробник, такий екран забезпечує дуже реальну передачу кольорів, на рівні XDR. На вибір користувача два варіанти розмірів – 11 та 12,9 дюймів.

iPad Pro 2021 отримав унікальний дисплей / Скриншот

Новинка отримала чотири динаміки і підтримку новітніх ігрових контролерів. На передній панелі встановлена система камер TrueDepth, яка дає змогу користувачам розблокувати девайс за допомогою розпізнавання обличчя.

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Камера

Система включає нову 12-мегапіксельну надшироку камеру. Також виробник акцентував увагу на нові функції Center Stage. Вона слідкує за рухомими об'єктами,автоматично панорамує і змінює масштаб, щоб тримати людей в кадрі. Це особливо корисно під час відеодзвінків.

Ціна

11-дюймова версія оцінена у 799 доларів (22 400 гривень);

Більша 12,9-дюймова модель коштує 1099 доларів (30 800 гривень).

Продажі обох версій стартують у другій половині травня.

З новими планшетами виробник оновив і аксесуари: Apple Pencil та Smart Keyboard Folio, а також Magic Keyboard.