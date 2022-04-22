Плани міняються: NASA не змогло вчасно повернути туристів з МКС і відкладає політ астронавтів

Космічні туристи пробудуть на МКС на чотири дні довше, ніж збиралися. План передбачав відстиковку корабля Crew Dragon з туристами від МКС 19 квітня. Однак NASA змушене вносити корективи.

Ясність у питання повернення на Землю туристів і запуску нової місії до Міжнародної космічної станції внесли Axiom Space та NASA. У причинах та нових датах розбирався 24 канал.

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Туристи залишаються в космосі

Як повідомили в Axiom Space, тепер дата відправлення з МКС – 23 квітня.

NASA, Axiom Space і SpaceX узгодили план, що передбачає відстиковку корабля з екіпажем місії Axiom 1 від МКС 23 квітня о 20:35 за часом східного узбережжя США. Приводнення біля узбережжя штату Флорида очікується 24 квітня орієнтовно о 13:46 за місцевим часом. Це рішення було прийнято з урахуванням прогнозів погоди в районі приводнення,

– повідомили в компанії.

Причиною зміни планів називають несприятливі погодні умови біля узбережжя Флориди, які могли перешкодити підібрати екіпаж в океані.

Можна сказати, що туристам, серед яких колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа і три бізнесмени зі США, Ізраїлю і Канади – Ларрі Коннор, Ейтан Стіббе і Марк Петі – пощастило з погодою: вони проведуть зайві чотири дні на МКС абсолютно безплатно.

Політ Crew Dragon з астронавтами NASA відкладено

Через це відкладено й запуск Crew Dragon з астронавтами NASA, які також повинні відправитися на МКС.

Тепер вони зможуть це зробити 26 квітня.

Відстиковка корабля Crew Dragon під назвою Endeavour звільнить стикувальний вузол для прибуття корабля Crew Dragon під назвою Freedom, на борту якого буде знаходитися чергова група астронавтів для роботи на станції. Найближча можливість для запуску екіпажу Crew-4 відкривається 26 квітня о 04:15 за часом східного узбережжя США. Додаткові дати старту – 27 і 28 квітня,

– вказало відомство, уточнивши, що фахівці NASA хотіли б, щоб між приводненням Crew Dragon з туристами та запуском Freedom пройшло як мінімум два дні, які необхідні для аналізу польотних даних з Endeavour.

Запуск корабля Freedom відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. На орбіту відправляться астронавти NASA Челл Ліндгрен, Роберт Хайнс і Джессіка Уоткінс, а також представник Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті. Це вже четверта ротація екіпажу МКС з американського боку в рамках програми доставки астронавтів на станцію за допомогою компанії SpaceX.