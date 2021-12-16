Планетологи зрозуміли, як на Плутоні утворилися загадкові багатокутники

Говорячи про Плутон, більшість згадує, що колись він був дев'ятою планетою. Та вже набагато менше людей знає, що це далеке космічне тіло відвідав дослідницький апарат, який зробив безліч фотографій.

Пролітаючи повз Плутон та Харон, автоматична міжпланетна станція NASA "Нові горизонти" зробила безліч фотографій. На них зокрема видно формацію Sputnik Planum, яка подекуди вкрита загадковими утвореннями – багатокутниками. Досі науковці не були впевненими щодо природи цих дивних структур.

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Температурні аномалії під багатокутниками / Фото Sci-News

Загадкові багатокутники Плутона

Науковці провели надзвичайно складне комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти природу цікавих утворень на поверхні карликової планети Плутон. Виявилося, що "винним" в утворенні багатокутників є процес сублімації льоду – явище, за якого лід перетворюється на газ, минаючи стадію рідини.

В реаліях Плутона – це сублімація азотного льоду. Це явище спричиняє підсилення конвекції (перенесення тепла) в льодовому прошарку, що й спричиняє утворенню ліній, які вибудовують багатокутники.

Ми провели серію численних симуляцій, які показали, що охолодження сублімації здатне посилити конвекцію, що узгоджується з даними, отриманими з New Horizons, включаючи розмір багатокутників, амплітуду топографії та поверхневі швидкості,

– говорять автори публікації.

Раніше науковці уже припускали, що утворення багатокутників – це наслідок нерівномірного нагрівання чи охолодження поверхні. Але джерело тепла залишалося невідомим. Тепер же, завдяки комп'ютерній симуляції, вдалося дізнатися з високою часткою вірогідності, що причиною цього є саме сублімація.