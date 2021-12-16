Пролітаючи повз Плутон та Харон, автоматична міжпланетна станція NASA "Нові горизонти" зробила безліч фотографій. На них зокрема видно формацію Sputnik Planum, яка подекуди вкрита загадковими утвореннями – багатокутниками. Досі науковці не були впевненими щодо природи цих дивних структур.

Корисне на сайті Робот Jet Bot AI+ чи бездротовий вертикальний Jet – як вибрати пилосос Samsung



Температурні аномалії під багатокутниками / Фото Sci-News

Загадкові багатокутники Плутона

Науковці провели надзвичайно складне комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти природу цікавих утворень на поверхні карликової планети Плутон. Виявилося, що "винним" в утворенні багатокутників є процес сублімації льоду – явище, за якого лід перетворюється на газ, минаючи стадію рідини.

В реаліях Плутона – це сублімація азотного льоду. Це явище спричиняє підсилення конвекції (перенесення тепла) в льодовому прошарку, що й спричиняє утворенню ліній, які вибудовують багатокутники.

Ми провели серію численних симуляцій, які показали, що охолодження сублімації здатне посилити конвекцію, що узгоджується з даними, отриманими з New Horizons, включаючи розмір багатокутників, амплітуду топографії та поверхневі швидкості,

– говорять автори публікації.

Раніше науковці уже припускали, що утворення багатокутників – це наслідок нерівномірного нагрівання чи охолодження поверхні. Але джерело тепла залишалося невідомим. Тепер же, завдяки комп'ютерній симуляції, вдалося дізнатися з високою часткою вірогідності, що причиною цього є саме сублімація.