Планетологи виявили регіон Марса, де існувала вода

У давнину, як свідчать сучасні дані, Марс мав щільну атмосферу, а поверхнею планети текли ріки. З тієї пори пройшли мільярди років. Тепер планетологи вивчають Червону планету, намагаючись зрозуміти, де води текла, а де – ні.

Американські науковці використали дані з автоматичних міжпланетних станцій, які перебуваю на навколомарсіанській орбіті, щоб проаналізувати регіон під назвою Arabia Terra. Раніше там відбувалися тисячі супервивержень вулканів. Та так було не завжди й колись там текли ріки.

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Arabia Terra під об'єктивом MRO: дивіться відео

Вода на Марсі

Науковці досліджували породи на Червоній планеті, щоб зрозуміти кліматичні умови, які буди на Марсі кілька мільярдів років тому. Для цього вчені вивчали теплову інерцію марсіанського реголіту – здатність породи змінювати свою температуру. Наприклад, мілкозернистий пісок легко нагрівається та легко віддає тепло, а от камінь – повільно гріється й повільно охолоджується. Досліджуючи такі характеристики поверхні Червоної планети, планетологи змогли дізнатися більше про властивості порід та ідентифікувати їх.

Вчені проаналізували теплову інерцію порід, виявили свідчення давньої ерозії ґрунтів, вивчили мінерали в регіоні Arabia Terra. Виявилося, що у давнину там існувала вода на коротких проміжках часу. Ймовірно, це може свідчити про сезонність. Планетологи припускають, що це могло бути викликано таненням полярних льодовиків, а вода звідти досягала регіону Arabia Terra, а зі зміною сезону висихала. Також робиться припущення, що це може свідчити про періодичний вихід ґрунтових вод.

Такі дослідження дозволяють людству краще зрозуміти, як розвиваються планети з різними фізичними характеристиками та на різній віддаленості від материнської зірки. Марс на сьогодні – це, ймовірно, найкраще досліджене тіло Сонячної системи, окрім Землі та Місяця. На Червоній планеті виявляють органіку, досліджують давні озера, фіксують землетруси та вивчають, скільки має тривати політ до планети, щоб космічна радіація не стала смертельною. Науковці своїми дослідженнями поступово готують підґрунтя для висадки людини на Марсі.