Всередині океану супутника Сатурна Енцелада можуть діяти процеси глобальної циркуляції, які переносять тепло й різні речовини з дна у вищерозміщені шари води, від полюсів до екватора. До такого висновку прийшли планетологи, які побудували нову модель океану на основі даних станції "Кассіні".

Інтерес до крижаного супутника Сатурна, виник після того, як міжпланетна станція "Кассіні" знайшла докази існування на ньому глобального океану глибиною не менше 30 кілометрів під товстим шаром криги.

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На це вказували коливання положення супутника та шлейфи, що викидаються з тріщин поблизу південного полюса. У складі викидів, крім води, вуглекислого газу, аміаку й метанолу, були знайдені водень та органічні молекули, що говорить про гідротермальну активність на дні океану. Супутник стали розглядати як одне з місць, де може існувати життя, зокрема, в такому океані здатні жити археї.

Відкриття планетологів

Група планетологів на чолі з Анною Лобо з Каліфорнійського технологічного інституту опублікувала результати моделювання процесів, які можуть відбуватися в океані Енцелада. Вчені опералися на дані "Кассіні" і сучасні уявлення про високоширотні океани Землі. Річ у тім, що неоднорідність товщини крижаної кори супутника (на полюсах вона тонші, ніж поблизу екватора), на думку дослідників, є переконливим показником, що локальні області замерзання й танення на кордоні океану й кори змінюють щільність океану за рахунок теплообміну й потоків прісної та солоної води.

Подібні процеси проходять на Землі у Південному океані, де від взаємодії води та льодовиків залежать процеси великомасштабної циркуляції. Таким чином, можна змоделювати, які процеси циркуляції відбуватимуться у океані Енцелада в залежності від його різних локальних характеристик.



Гідротермальна активність Енцелада в явленні художника / Фото NASA

Вчені прийшли до висновку, що всередині океану буде діяти глобальна циркуляція від полюса до екватора, яка вплине на розподіл тепла (в цьому випадку тепло з районів гарячих точок може поширюватися по всьому океану) і транспорт різних речовин від дна у вищерозміщені шари води. Поблизу південного полюса океан буде розділений на шари з різною солоністю і може мати лінзою прісної води. Якщо припустити, що океан має середню солоність, що дорівнює або перевищує солоність найглибших його верств, то прісноводна лінза, яка живить гейзери, матиме солоність, щонайменше, на два грами на кілограм води менше, ніж середнє значення вмісту солей у всьому океані, що слід враховувати при подальших дослідженнях супутника.

Дослідники сподіваються, що майбутні місії до крижаних супутників планет-гігантів, таких як Dragonfly, Europa Clipper і JUICE, дозволять дізнатися більше про океани Європи, Ганімеда й Титана, зокрема зв'язати властивості океану на кордоні з корою з глобальною циркуляцією всередині нього. У цьому випадку можна точніше зрозуміти, які супутники більше придатні для розвитку на них мікробіологічного життя.