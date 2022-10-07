Наразі це лише анонс і компанія не розповіла багато про майбутню новинку. Однак деякі деталі все ж відомі.
Цікаво Google представив Pixel 7 і Pixel 7 Pro: усе, що відомо про нові смартфони
Google Pixel Tablet
- В основі планшета лежить SoC Tensor G2 – це нове покоління процесорів самої Google, які працюватимуть у смартфонах Pixel 7 та Pixel 7 Pro.
- Згідно з описом, Google Pixel Tablet не можна назвати стандартним планшетом, адже він також може виконувати функції розумного екрана. Щоб перетворити планшет на розумний екран, Google пропонує спеціальну магнітну док-станцію.
- Також Google звертає увагу на "матеріали та оздоблення преміумкласу" планшета – алюмінієвий корпус отримав покриття з частинками кераміки.
Google Pixel Tablet / Фото Google
Продажі пристрою почнуться тільки у 2023 році. Неясно, якою буде його ціна, якими будуть характеристики пам'яті та камери тощо.
Google Pixel Tablet / Фото Google