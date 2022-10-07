Наразі це лише анонс і компанія не розповіла багато про майбутню новинку. Однак деякі деталі все ж відомі.

Цікаво Google представив Pixel 7 і Pixel 7 Pro: усе, що відомо про нові смартфони

Google Pixel Tablet

В основі планшета лежить SoC Tensor G2 – це нове покоління процесорів самої Google, які працюватимуть у смартфонах Pixel 7 та Pixel 7 Pro.

Згідно з описом, Google Pixel Tablet не можна назвати стандартним планшетом, адже він також може виконувати функції розумного екрана. Щоб перетворити планшет на розумний екран, Google пропонує спеціальну магнітну док-станцію.

Також Google звертає увагу на "матеріали та оздоблення преміумкласу" планшета – алюмінієвий корпус отримав покриття з частинками кераміки.



Google Pixel Tablet / Фото Google

Продажі пристрою почнуться тільки у 2023 році. Неясно, якою буде його ціна, якими будуть характеристики пам'яті та камери тощо.

Судячи з усього, в Google вирішили дотримуватися нового підходу в анонсах пристроїв. Якщо раніше інформація про ґаджети приховувалась до самої презентації, то тепер компанія розкриває дизайн та деякі характеристики заздалегідь. Травневий анонс смартфонів та годинників Pixel задовго до їх виходу не став винятком і тепер те ж саме корпорація зробила з планшетами. Імовірно, усвідомлюючи незворотність витоків та чуток, Google вирішує самостійно розкривати інформацію, щоб уникнути спекуляцій на цій темі.



Google Pixel Tablet / Фото Google