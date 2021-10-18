Пиво та сир з пліснявою: витончений раціон шахтарів Залізної доби

Для того, щоб забезпечити собі максимально комфортне існування, людина мусить працювати. А щоб працювати багато – потрібно їсти та отримувати енергію. Якщо сьогоднішній раціон людини вельми різноманітний, то що можна сказати про їжу, яку споживали тисячі років тому? Тут на допомогу "приходять" копроліти – давні екскременти, які можуть розповісти науковцям про дієту давніх людей.

Прослідкувати зміну раціону людей на певній території – завдання досить нетривіальне. Часто не зберігається ніяких записів щодо того, що їли люди на певній території у певний час. Це й зрозуміло – навіщо комусь про це писати? Тому, коли науковці знаходять скам'янілі екскременти – це мало не свято для них, адже їх можна дослідити та дізнатися, наприклад, що їли та чим хворіли жителі того часу. Та на території Австрії є місце, де такий "копролітичний літопис" охоплює кілька тисячоліть – Гальштатські соляні копальні.

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Кілька виявлених копролітів та шкала датування / Фото Current Biology

Чим харчувалися давні солекопи

Гальштатські соляні копальні – це унікальне місце. Люди почали добувати там сіль близько 2 800 років тому. Солекопи працювали там, їли у штольнях та справляли природні потреби. Висока концентрація солі та стабільна температура забезпечили виняткове збереження продуктів життєдіяльності людини до наших днів.

Дослідивши копроліти, науковці виявили, що їли шахтарі протягом століть – від Залізної доби й до XVIII століття. Виявилося, що дієта ця не сильно змінилася: солекопи переважно їли злакові та бобові: пшеницю, ячмінь, просо та боби. Також трапези доповнювали фрукти, горіхи та їжа тваринного походження.

А от що змінювалося з часом – це форма вживання.

Шахтарі Залізно доби, близько 2 700 років тому, їли злакові та бобові переважно у вигляді каші.

А солекопи XVIII століття ті ж самі продукти вживали у вигляді хліба, коржів та печива.

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Та, ймовірно, найцікавішою знахідкою стало виявлення у палеокопролітах Залізної доби ДНК грибів видів Penicillium roqueforti та Saccharomyces cerevisiae.

Penicillium roqueforti використовується для виготовлення блакитних сирів. Таким чином було виявлене найбільш раннє свідчення того, що такий сир виготовлявся у Європі

Saccharomyces cerevisiae – це дріжджі. Їх використовують для ферментації алкоголю. Науковці припускають, що у цьому конкретному випадку наявність ДНК цього гриба в екскрементах свідчить про те, що солекопи вживали світле пиво під час перебування у шахтах. Якщо це дійсно так, то це також буде найбільш раннє свідчення вживання пива у Європі.

Відкриття неймовірно важливі для розуміння того, що вживали люди минулого та якою була мікробіота їх кишківника. Цікаво, що з часом раціон шахатрів змінювався не критично, проте науковці зауважують, що потрібні подальші дослідження та більша вибірка для підтвердження цієї думки.