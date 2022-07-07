Згідно зі звітом офіційного інформаційного агентства KCNA, спалах хвороби, яка спричинила 4,7 мільйона "лихоманок", почався після того, як "18-річний солдат, на прізвище Кім, і п'ятирічна дитина, на прізвище Ві, контактували з інопланетянами на пагорбі біля казарм і житлових кварталів у районі Іфо на початку квітня". Після цього тести на коронавірус в обох виявилися позитивними.

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Інопланетяни в КНДР

Детальний епідеміологічний аналіз нібито показує, що ці два випадки пов'язані з усім подальшим спалахом у країні. Разом з тим, всі випадки "лихоманок", які фіксували до середини квітня "були спричинені іншими захворюваннями". У звіті не було жодної інформації про те, як чиновники дійшли такого висновку.

Офіційні особи Північної Кореї оприлюднили вказівки, підкреслюючи "необхідність пильної боротьби з інопланетними істотами, які прилітають з вітром та іншими кліматичними явищами та повітряними кулями в районах уздовж лінії розмежування та кордонів". Тому експерти, що спеціалізуються на вивченні КНДР, припускають, що звіт є лише спробою перекласти провину за спалах і викликати страх і ненависть до Південної Кореї, звідки десятиліттями активісти та північнокорейські перебіжчики запускали повітряні кулі з листівками, допомогою та іншими предметами через кордон.