За останні два роки хакери з КНДР викрали криптовалюти майже на 500 мільйонів доларів, причому 400 мільйонів припадають лише на 2021 рік – апетити країни ростуть. В цілому ж країна відповідальна за 2 мільярди втрачених біржами доларів.

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На що витрачають вкрадені кошти

Північнокорейські хакери зламали як мінімум три криптовалютні біржі в Північній Америці, Європі та Азії.

Автори звіту ООН посилаються на розслідування компанії Chainalysis, яка надала конкретні цифри по викрадених сумах.

Ці гроші, за даними Ради Безпеки ООН, йдуть на фінансування ракетних програм — ядерних випробувань і запуск балістичних знарядь масового знищення.

Попри санкції з боку США та інших держав, КНДР продовжує розвиток ядерної інфраструктури.

Припускають, що країна могла таємно відновити роботу ядерного реактора в Йонбені та виробляє плутоній з відпрацьованого палива.

Пхеньян також продовжує пошук необхідних для ядерної програми матеріалів і технологій за кордоном, у тому числі за допомогою кібератак і проведення спільних наукових досліджень.

Результати розслідування передали до Комісії ООН, яка займається санкціями щодо Північної Кореї. Спостерігачі за санкціями раніше заявили, що Пхеньян "помітно прискорив" випробування ракет.