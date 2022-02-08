За останні два роки хакери з КНДР викрали криптовалюти майже на 500 мільйонів доларів, причому 400 мільйонів припадають лише на 2021 рік – апетити країни ростуть. В цілому ж країна відповідальна за 2 мільярди втрачених біржами доларів.
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На що витрачають вкрадені кошти
- Північнокорейські хакери зламали як мінімум три криптовалютні біржі в Північній Америці, Європі та Азії.
- Автори звіту ООН посилаються на розслідування компанії Chainalysis, яка надала конкретні цифри по викрадених сумах.
- Ці гроші, за даними Ради Безпеки ООН, йдуть на фінансування ракетних програм — ядерних випробувань і запуск балістичних знарядь масового знищення.
- Попри санкції з боку США та інших держав, КНДР продовжує розвиток ядерної інфраструктури.
- Припускають, що країна могла таємно відновити роботу ядерного реактора в Йонбені та виробляє плутоній з відпрацьованого палива.
Пхеньян також продовжує пошук необхідних для ядерної програми матеріалів і технологій за кордоном, у тому числі за допомогою кібератак і проведення спільних наукових досліджень.
Результати розслідування передали до Комісії ООН, яка займається санкціями щодо Північної Кореї. Спостерігачі за санкціями раніше заявили, що Пхеньян "помітно прискорив" випробування ракет.