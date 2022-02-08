За останні два роки хакери з КНДР викрали криптовалюти майже на 500 мільйонів доларів, причому 400 мільйонів припадають лише на 2021 рік – апетити країни ростуть. В цілому ж країна відповідальна за 2 мільярди втрачених біржами доларів.

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На що витрачають вкрадені кошти

  • Північнокорейські хакери зламали як мінімум три криптовалютні біржі в Північній Америці, Європі та Азії.
  • Автори звіту ООН посилаються на розслідування компанії Chainalysis, яка надала конкретні цифри по викрадених сумах.
  • Ці гроші, за даними Ради Безпеки ООН, йдуть на фінансування ракетних програм — ядерних випробувань і запуск балістичних знарядь масового знищення.
  • Попри санкції з боку США та інших держав, КНДР продовжує розвиток ядерної інфраструктури.
  • Припускають, що країна могла таємно відновити роботу ядерного реактора в Йонбені та виробляє плутоній з відпрацьованого палива.

Пхеньян також продовжує пошук необхідних для ядерної програми матеріалів і технологій за кордоном, у тому числі за допомогою кібератак і проведення спільних наукових досліджень.

Результати розслідування передали до Комісії ООН, яка займається санкціями щодо Північної Кореї. Спостерігачі за санкціями раніше заявили, що Пхеньян "помітно прискорив" випробування ракет.