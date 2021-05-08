Найпотужніший у світі лазер: у 10 мікронах сфокусована вся потужність сонячного світла

У Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер, який допоможе розкрити безліч таємниць фізики. Інтенсивність імпульсів установки дорівнює всьому світлу Сонця, яке падає на Землю, сфокусованому в промінь діаметром 10 мікрон.

Колосальна енергія імпульсів на мікрометровій мішені дозволить ставити експерименти, які допоможуть проникнути в суть взаємодії світла і матерії, що відкриє дорогу для нових напрямків у фундаментальній фізиці. Очікується, що це призведе до величезної кількості наукових відкриттів уже найближчим часом.

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На що здатен новий лазер

Досі найпотужнішим імпульсним лазером була установка в США – титаново-сапфіровий лазер HERCULES в Університеті штату Мічиган. На своєму піку вона показувала потужність у 1022 Ватт на см2.

Дослідники з центру релятивістської лазерної науки Південної Кореї (CoReLS) змогли на порядок перевершити це досягнення і повідомили про створення імпульсного лазера з потужністю 1023 Ватт на см2.

Тривалість імпульсів таких лазерів неймовірно маленька – всього кілька фемтосекунд. Те саме стосується і розмірів мішені – в ширину вона у 50 разів менша, ніж діаметр людської волосини і складає 1,1 мікрометра.

Для досягнення рекордної інтенсивності лазера вченим довелося до межі ускладнити оптичну систему фокусування.

Цей високоінтенсивний лазер дозволить нам в лабораторії досліджувати астрофізичні явища, такі як електрон-фотонне і фотон-фотонне розсіювання. Ми можемо використовувати його для експериментальної перевірки та отримання доступу до теоретичних ідей, деякі з яких були вперше запропоновані майже століття тому,

– розповідає сказав Чхан-хі, директор CoReLS і професор Інституту науки і технологій Кванджу.