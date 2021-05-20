Кожна країна, яка підписала "Угоди Артеміди" буде робити посильний вклад у проєкт. Хтось буде будувати модулі для станції, як Канада або Японія. Хтось не має таких виробничих потужностей, тому допоможе ідеями та інтелектуальними потужностями. Роль нового учасника, Південної Кореї, поки не зрозуміла.

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Стилізований банер програми Artemis / Фото NASA

Що відомо про угоду

Повідомляється, що переговори щодо приєднання Південної Кореї до програми ведуться впродовж певного часу. Відомо, що сторони домовились підписати "Угоди Артеміди".

Корея та NASA співпрацюють уже давно. Наприклад, NASA допомагало Південній Кореї у розробці автоматичної міжпланетної станції Korea Pathfinder Lunar Orbiter, запуск якої запланований на 2022 рік.

Участь в "Угоді Артеміди" важлива тим, що вона робить дослідження космосу більш ефективним. Корея не відстає від світової тенденції в будівництві місячних станцій,

– зазначила корейська сторона.