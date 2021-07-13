Супутникові дані та корінні народи допомогли зменшити вирубку тропічних лісів

Супутниковим моніторингом Землі регулярно користуються багато країн світу. Він дозволяє безперервно відстежувати процеси на поверхні планети без потреби перебувати у цих локаціях людей. Та найголовніше те, що можна спостерігати за віддаленими районами, до яких доступ ускладнений.

У Перу багато районів у джунглях, куди для людей доступ дуже ускладнений. Проте саме ці джунглі регулярно потерпають від незаконної вирубки. Її проводять як заради деревини, так і щоб розчистити місцевість, наприклад, для виробництва наркотиків. Оскільки правоохоронні органи не можуть швидко діставатися місць вирубки та оперативно вести моніторинг супутникових знімків, це завдання вирішили покласти на корінні народи.

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Як вдалося зменшити рівень незаконної вирубки джунглів

Дослідження провели науковці з Університету Нью-Йорка та Університету Джона Хопкінса у співпраці з Фондом тропічних лісів США (RFUS) та Організацією корінних народів Східної Амазонки (ORPIO).

В рамках експерименту вівся постійний моніторинг лісового покрову. Фотографії отримували від супутника дистанційного зондування Землі PeruSat-1. Новизна експерименту полягала в тому, що нові дані із супутника опрацьовували не спеціалісти або правоохоронні органи, а місцеві жителі, корінні народи.

Для із жителів 36 поселень у джунглях були сформовані патрульні команди. За один патруль людина отримувала 8 доларів. Один раз на місяць кур'єр навідувався до кожного населеного пункту та передавав патрульним свіжі супутникові фотографії джунглів довкола поселення. У комплект з фотографіями йшли дані GPS, щоб можна було локалізувати місцевість з більшою точністю.

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Фотографії завантажувалися у спеціальні додатки на смартфонах. Після цього дані ретельно вивчалися на предмет наявності незаконних вирубок дерев. У тих випадках, коли вдавалося виявити такі вирубки сторонніми особами, які займаються заготівлею деревини або розчищенням земель для видобутку корисних копалин або коки, то туди направлявся патруль.

Після цього за розгляд справи бралася громада населеного пункту. Саме вона вирішувала, чи просто вигнати зловмисників, чи дочекатися представників правоохоронних органів.

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Результати експерименту

Протягом дворічного дослідження вдалося запобігли знищення приблизно 456 гектарів тропічних лісів та уникнувши викиду понад 234 тисяч метричних тонн CO2.

Автори дослідження фіксують скорочення вирубки лісів на 52% у 2018 році довкола селищ, де проводився експеримент. У 2019 році показник був дещо гіршим – 21%.

Скорочення рівня незаконної вирубки було максимально досягнуто в громадах, які зіткнулися з безпосередніми загрозами внаслідок незаконного добування золота, лісозаготівель або посадки заборонених культур, таких як кока.