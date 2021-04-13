Компанії планували запустити сервіс з доставки піци на території Г'юстона за допомогою автономних роботів ще у 2019 році, але на підготовку проєкту пішло набагато більше часу, ніж передбачалося спочатку.

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Доставка піци автономними вантажівками

Перед запуском проєкту перед компаніями постала мета, належно протестувати сервіс доставки, щоб отримати дозвіл. Відповідну згоду від Національного управління безпеки руху на трасах міністерства транспорту США (NHTSA) компанії отримали у лютому 2020 року.

Nuro стала першою компанією, якій влада Каліфорнії видала дозвіл на комерційну експлуатацію безпілотних транспортних засобів на дорогах загального користування.

Розвиток стартапу

Нещодавно Nuro отримала 500 мільйонів доларів інвестицій, у результаті чого її ринкова вартість перевищила 5 мільярдів доларів. Частина цієї суми була виділена Woven Capital, інвестиційним підрозділом дочірньої компанії Toyota Motor Corp.

Де працюватиме безпілотна доставка Domino`s

Спершу новий сервіс буде здійснювати доставку з торгової точки Domino's у Г'юстоні, після чого розширить зону обслуговування клієнтів у багатьох інших місцях в рамках довгострокового партнерства. Про це повідомив глава відділу партнерських відносин Nuro Козімо Лейпольд.



Доставка Domino`s розпочала робота в Г'юстоні (Техас, США) / Скріншот

Nuro вже надає послуги ритейлерам Kroger Co, Walmart Inc. і CVS Health Corp з доставки продуктів та ліків. За словами Лейпольда, щотижневий обсяг поставок майже потроївся за перші три місяці пандемії.