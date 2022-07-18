Після звинувачень у поставках мікросхем до росії, Китай заявляє, що не "підливає масла у вогонь"

Видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал під заголовком "Китайські фірми продають росії товари, необхідні їй для продовження війни в Україні". Через два дні на урядовому сайті Китаю з'явилась цікава публікація.

Нагадаємо, у статті The Wall Street Journal йшлося про зростання експорту мікрочипів, оксиду алюмінію та інших предметів подвійного використання, які підривають спроби Заходу зупинити війну росії проти України. Згідно з даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з роком раніше. Експорт інших компонентів, таких як друковані схеми, зріс двозначним відсотком. Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

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Що каже Китай

Міністр закордонних справ КНР Ван І провів телефонну розмову з Петером Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини, що, як і Китай, намагається вдавати підтримку суверенітету й неподільності України, одночасно зберігаючи дружні відносини з росією.

Темою розмови стали економічні та фінансові проблеми, що виникли в усьому світі через війну, яку в дописі називають "українською кризою" . Цікаво, що в тексті жодним чином не згадується, хто в цій кризі винен.

. Цікаво, що в тексті жодним чином не згадується, хто в цій кризі винен. Пекін наголосив, що не входить до списку країн, які задіяні в "українській кризі" й начебто висунув пропозиції щодо розв'язання питання продовольчої та енергетичної безпеки. Які саме – не уточнюють.

Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підлити масла у вогонь, і завжди непохитно і наполегливо закликали до миру й просували переговори. Уроки української кризи глибокі й заслуговують на серйозне вивчення всіма сторонами. Заради довгострокової перспективи всі сторони повинні обговорити побудову збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення тривалого миру та безпеки,

– пише китайська сторона.

Прямих коментарів китайської сторони щодо звинувачень The Wall Street Journal наразі немає. Однак Китай продовжує заперечувати всі звинувачення як журналістів, так і урядів країн у таємній співпраці з росією.