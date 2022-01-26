Як повідомляє джерело, проєкт буде повністю закритий. Замість нього Google оголосила про розробку нової технології для налаштування таргетованої реклами – Topics.

Цікаво Google знайшла заміну файлам cookie: конфіденційність користувачів буде збережено

Як працюватиме Topics

  • Ідея полягає в тому, що браузер буде дізнаватися про переваги користувача через історію відвідування сайтів, яка буде зберігатися до трьох тижнів.
  • Кожному сайту Google присвоїть певні тематики, яких в базі алгоритму наразі близько 300.
  • Для сайтів, які Google не класифікує вручну, теми будуть підібрані автоматично за допомогою штучного інтелекту, який буде вгадувати їх на основі назви домену сайту і його вмісту.
  • За допомогою тематик Google складатиме цифровий профіль користувача, на основі якого й працюватиме таргетована реклама.
  • У компанії обіцяють, що в нього не будуть включати різні делікатні теми, на зразок статевої та расової приналежності.
  • Google називає метод збору інформації для реклами Topics більш конфіденційним, ніж cookies.

У компанії відзначили, що користувачі отримають можливість переглядати й видаляти свої теми інтересів зі списку.

Користувачі зможуть видаляти інтереси зі списку, тим самим блокуючи рекламу на певні теми
Користувачі зможуть видаляти інтереси зі списку, тим самим, ймовірно, блокуючи рекламу на певні теми / Фото Google

Як зазначив Бен Гелбрейт, керівник відділу Google Privacy Sandbox, він бачить у новому підході до збору інформації значний потенціал. Однак поки неясно, чи будуть інші розробники браузерів зацікавлені в додаванні API Topics у свої продукти. Раніше, нагадаємо, ряд компаній відмовились впроваджувати технологію FLoC. Серед них Vivaldi та Brave – браузери побудовані на рушії Chromium. Їх розробники назвали FLoC "огидною" технологією. А до них розробку критикували у компанії DuckDuckGo, яка володіє однойменною пошуковою системою.