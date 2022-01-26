Як повідомляє джерело, проєкт буде повністю закритий. Замість нього Google оголосила про розробку нової технології для налаштування таргетованої реклами – Topics.

Цікаво Google знайшла заміну файлам cookie: конфіденційність користувачів буде збережено

Як працюватиме Topics

Ідея полягає в тому, що браузер буде дізнаватися про переваги користувача через історію відвідування сайтів, яка буде зберігатися до трьох тижнів.

Кожному сайту Google присвоїть певні тематики, яких в базі алгоритму наразі близько 300.

Для сайтів, які Google не класифікує вручну, теми будуть підібрані автоматично за допомогою штучного інтелекту, який буде вгадувати їх на основі назви домену сайту і його вмісту.

За допомогою тематик Google складатиме цифровий профіль користувача, на основі якого й працюватиме таргетована реклама.

У компанії обіцяють, що в нього не будуть включати різні делікатні теми, на зразок статевої та расової приналежності.

Google називає метод збору інформації для реклами Topics більш конфіденційним, ніж cookies.

У компанії відзначили, що користувачі отримають можливість переглядати й видаляти свої теми інтересів зі списку.



Користувачі зможуть видаляти інтереси зі списку, тим самим, ймовірно, блокуючи рекламу на певні теми / Фото Google

Як зазначив Бен Гелбрейт, керівник відділу Google Privacy Sandbox, він бачить у новому підході до збору інформації значний потенціал. Однак поки неясно, чи будуть інші розробники браузерів зацікавлені в додаванні API Topics у свої продукти. Раніше, нагадаємо, ряд компаній відмовились впроваджувати технологію FLoC. Серед них Vivaldi та Brave – браузери побудовані на рушії Chromium. Їх розробники назвали FLoC "огидною" технологією. А до них розробку критикували у компанії DuckDuckGo, яка володіє однойменною пошуковою системою.