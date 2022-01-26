Як повідомляє джерело, проєкт буде повністю закритий. Замість нього Google оголосила про розробку нової технології для налаштування таргетованої реклами – Topics.
Цікаво Google знайшла заміну файлам cookie: конфіденційність користувачів буде збережено
Як працюватиме Topics
- Ідея полягає в тому, що браузер буде дізнаватися про переваги користувача через історію відвідування сайтів, яка буде зберігатися до трьох тижнів.
- Кожному сайту Google присвоїть певні тематики, яких в базі алгоритму наразі близько 300.
- Для сайтів, які Google не класифікує вручну, теми будуть підібрані автоматично за допомогою штучного інтелекту, який буде вгадувати їх на основі назви домену сайту і його вмісту.
- За допомогою тематик Google складатиме цифровий профіль користувача, на основі якого й працюватиме таргетована реклама.
- У компанії обіцяють, що в нього не будуть включати різні делікатні теми, на зразок статевої та расової приналежності.
- Google називає метод збору інформації для реклами Topics більш конфіденційним, ніж cookies.
У компанії відзначили, що користувачі отримають можливість переглядати й видаляти свої теми інтересів зі списку.
Користувачі зможуть видаляти інтереси зі списку, тим самим, ймовірно, блокуючи рекламу на певні теми / Фото Google
Як зазначив Бен Гелбрейт, керівник відділу Google Privacy Sandbox, він бачить у новому підході до збору інформації значний потенціал. Однак поки неясно, чи будуть інші розробники браузерів зацікавлені в додаванні API Topics у свої продукти. Раніше, нагадаємо, ряд компаній відмовились впроваджувати технологію FLoC. Серед них Vivaldi та Brave – браузери побудовані на рушії Chromium. Їх розробники назвали FLoC "огидною" технологією. А до них розробку критикували у компанії DuckDuckGo, яка володіє однойменною пошуковою системою.