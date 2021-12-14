Після заборони стороннім компаніям Sony сама представила кольорові панелі для PlayStation 5
Джерело:PlayStation
Останнім часом Sony активно боролася зі сторонніми компаніями, які пропонують кастомні панелі для PlayStation 5, яка із заводу доступна лише у чорно-білому забарвленні. Тепер стало ясно, чому.
В мережі давно припускали, що причиною тому можуть бути наміри компанії самостійно випускати такі панелі в різноманітному асортименті. Тепер ці припущення підтвердились: Sony представила власні кольорові панелі для PlayStation 5.
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Кольори та ціни
Компанія зробила те, що від неї очікували фанати з моменту випуску PlayStation 5. Кришки для консолей PS5 відповідають "галактичним" забарвленням бездротових контролерів DualSense:
- Чорна північ.
- Космічний червоний.
- Рожевий "Нова зірка".
- Зоряний синій.
- Галактичний пурпуровий.
Нові кольори PlayStation 5: відео
Нові кришки для консолі, як запевняє виробник, прості у використанні – достатньо просто зняти оригінальну білу кришку консолі PS5 і помістіть на її місце нову.
Панелі будуть доступні як для PS5 з приводом Blu-ray Ultra HD, так і для PS5 без оптичного приводу, і будуть продаватися окремо від консолі PS5 і контролера DualSense.
Коли чекати
Чорна північ і Космічний червоний з'являться у продажу з січня 2022 року в наступних країнах: США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Португалія, Італія, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Китай, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Індонезія, В'єтнам і Філіппіни.
Три інші кольори у цих же країнах слід очікувати в першій половині 2022 року.
Протягом року Sony також планує випустити панелі в інших країнах.
Панелі обійдуться в 60 доларів, а нові контролери у тих же кольорах – в 75 доларів.
Контролери для PlayStation 5 у трьох нових кольорах: відео