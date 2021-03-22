Патч не допоміг: навіть після виправлення у Windows 10 продовжуються проблеми з друком

У цьому місяці Microsoft випустила чергове накопичувальне оновлення для Windows 10, установка якого в деяких випадках призводить до появи синього екрану смерті (BSOD) при спробі друку документів. Розробники швидко випустили патч для виправлення, але, як виявилося, це додало нових проблем.

Раніше повідомлялося, що в деяких випадках установка березневого накопичувального оновлення для Windows 10 призводить до появи BSOD з помилкою APC_INDEX_MISMATCH, коли користувач намагається надрукувати на принтері який-небудь документ. Після оновлення проблема з друком стала дещо іншою. Тепер принтер друкує лише частину документа або ж взагалі не друкує нічого, видаючи чисті листи.

Цікаво Microsoft виправила баг, який викликав синій екран при використанні принтера у Windows 10

Нові проблеми

Проблема стосується оновлень KB5000802, KB5000808, KB5000809 та KB5000822, які призначені для різних версій Windows 10. Раніше Microsoft повідомляла, що ці оновлення можуть викликати BSOD, але недавно розробники опублікували більше інформації. Для кожного з чотирьох перерахованих раніше оновлень розробники додали однаковий опис.

"Після встановлення оновлень, випущених 9 березня 2021 року та 15 березня 2021 року, ви можете отримати несподіваний результат при друку документів з деяких додатків. Проблеми можуть виражатися в наступному:

Елементи документа можуть бути надруковані у вигляді суцільних чорних/кольорових прямокутників або можуть бути відсутніми, в тому числі штрих-коди, QR-коди і графічні елементи, такі як логотипи.

Рядки таблиць можуть бути відсутніми. Також можуть виникати інші проблеми з вирівнюванням і форматуванням сторінок.

Друк з деяких додатків або на деякі принтери може привести до появи порожньої сторінки."

На відміну від минулого разу, тимчасового виправлення цієї проблеми немає. Найімовірніше, її можна вирішити, видаливши останнє накопичувальне оновлення. Microsoft працює над створенням відповідного патча і обіцяє випустити його протягом декількох днів.