Після свіжих оновлень до watchOS 7.2 або 7.3 деякі смарт-годинники Apple Watch зіштовхнулись із серйозним багом. Деякі девайси не заряджаються, скільки б не перебували на зарядці.

Цю проблему вже визнали в Apple. Щоправда, там додали, що проблема торкнулась дуже незначної кількості девайсів. Мова йде про окремі пристрої з моделей Apple Watch Series 5 і Apple Watch SE.

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Що пропонує Apple

В Apple кажуть, що готові безкоштовно відремонтувати Apple Watch, що не заряджаються.

Аби перевірити, чи не опинився ваш девайс із такою проблемою, в компанії радять виконати такі кроки:

Щоб перевірити, чи зачіпає ця проблема ваш годинник Apple Watch, покладіть його на зарядний пристрій, який ви зазвичай використовуєте, і почекайте не менше 30 хвилин.

Якщо годинник Apple Watch все одно не заряджаються, зверніться в службу підтримки Apple, щоб оформити безкоштовний ремонт.

Також виробник вже випустив свіже оновлення watchOS 7.3.1. У новій версії розробники обійшли виникнення проблеми з зарядкою на Apple Watch Series 5 і Apple Watch SE, які поки не постраждали.