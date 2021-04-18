Пішов з життя співзасновник Adobe і "батько" PDF Чарльз Гешке

У п'ятницю, 16 квітня, на 82-у році пішов з життя Чарльз Гешке. У світову історію він увійшов як співзасновник компанії Adobe та розробник формату PDF.
Гешке помер у власному будинку у Лос-Анджелесі. До останньої миті чоловіка оточували найближчі люди. Причину смерті Гешке наразі не розкривають.
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В Adobe назвали вченого справжнім героєм.
Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про кар'єру Гешке
- Кар'єра вченого стартувала у компанії Xerox у 1972 році.
- Саме там відбулося доленосне знайомство Гешке з Джоном Ворноком.
- Згодом вони разом заснували компанію Adobe.
- У 1992 році Гешке викрали зловмисники. За вченого вимагали 650 тисяч доларів викупу. Однак через 4 дні поліція зуміла визволити Гешке.
- У 2009 році Барак Обама нагородив Гешке та Ворнока національною медаллю США у галузі технології та інновацій.