Гешке помер у власному будинку у Лос-Анджелесі. До останньої миті чоловіка оточували найближчі люди. Причину смерті Гешке наразі не розкривають.

Зауважте Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

В Adobe назвали вченого справжнім героєм.

Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про кар'єру Гешке

  • Кар'єра вченого стартувала у компанії Xerox у 1972 році.
  • Саме там відбулося доленосне знайомство Гешке з Джоном Ворноком.
  • Згодом вони разом заснували компанію Adobe.
  • У 1992 році Гешке викрали зловмисники. За вченого вимагали 650 тисяч доларів викупу. Однак через 4 дні поліція зуміла визволити Гешке.
  • У 2009 році Барак Обама нагородив Гешке та Ворнока національною медаллю США у галузі технології та інновацій.