Пішла епоха: знакові ґаджети з минулого, які викликають ностальгію

У наш час ґаджет перестає бути актуальним вже з виходом нової моделі. Але так було не завжди. Спеціально для Техно 24 гіперпростір оголошень IZI.ua зібрав добірку культових пристроїв, які стали символами свого часу.

Сьогодні пересічного користувача важко здивувати новим смартфоном, приставкою чи іншим пристроєм, Адже ще відносно недавно ми дивувалися будь-якому новому винаходу. Тепер же нам лише доводиться з трепетом згадувати про технології, які ще кілька десятків років тому справді вражали.

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Годинник Montana

В епоху смартгодинників модель "Монтана" не здається чимось екстраординарним. Проте у 90-х роках про неї мріяв кожен школяр. Адже на той час модель виглядала стильно і перевершувала вітчизняні аналоги за набором функцій: будильник, секундомір, підсвічування та 16 мелодій. А назва на честь американського штату говорила сама за себе.



Годинник Montana / Фото IZI.ua

Годинник досі випускається у Китаї, але колишню славу вже не повернути: зараз його носять лише модники, колекціонери та шанувальники вінтажу.

Nokia 3310

Через двадцять років Nokia 3310, як і раніше, залишається найпопулярнішим телефоном фінського бренду. З 2000 року було продано близько 126 мільйонів екземплярів. З функціонального боку надмірностей не було: чорно-білий дисплей, монофонічні мелодії, журнал на вхідні та вихідні дзвінки.

З плюсів – телефон підтримував гру "змійка". Проте головна фішка була у міцності. Про довговічність пристрою досі ходять легенди. Багато в чому саме через 3310 аналогічні моделі в народі стали називати "хоріходавами".



Легендарна Nokia 3310 / Фото IZI.ua

У 2005 році телефон зняли з виробництва, але у багатьох досі залишилися робочі екземпляри, а найвідданіші фанати Nokia купують модель з рук.

Brick Game – Тетріс

У світі гру тетріс знають завдяки консолі GameBoy. Однак у нас у 90-ті був популярніший китайський аналог – Brick Game – портативний ґаджет з іграми: змійкою, арканоїдом, гонками і, звичайно, тетрісом.

Тетріс – найбільш продавана гра у світі. Тільки для GameBoy було продано 35 мільйонів копій. І це офіційно, не кажучи вже про китайські Brick Game. А в 2007 році тетріс увійшов до десяти найважливіших комп'ютерних ігор, прийнятих на збереження в Бібліотеці Конгресу.



Тетріс був практично у кожної дитини / Фото IZI.ua

З розвитком смартфонів популярність Brick Game пішла на спад. Проте справжні фанати грають у нього й досі.

Тамагочі

Тамагочі – легенда 90-х, тренажер турботи про віртуального друга. Від власника потрібно було годувати, напувати, укладати спати і робити все можливе, щоб тамагочі не помер. Захоплення стало настільки повальним, що багато хто пропускав уроки, щоб погодувати віртуального друга. А смерть вихованця ставала справжньою трагедією.



Тамагочі потребував особливої уваги / Фото IZI.ua

Ґаджет швидко завоював увагу не лише дітей, а й дорослих, а в психології навіть з'явився термін "ефект тамагочі" – коли настільки сильно прив'язуєшся до неживого предмета, що починаєш сприймати його як іншу людину.

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iPod Classic

Плеєр iPod був зіркою Apple ще до появи iPhone та iPad. Ідея була проста: 1000 цифрових пісень у пристрої розміром із колоду карт. Секрет був у тому, щоб замість флешпам'яті, яку використовували конкуренти встановити маленький жорсткий диск.

І це спрацювало! Одним із найпопулярніших iPod стала модель Classic – священний Грааль серед меломанів того часу. Усередині – жорсткий диск на 160 Гб – просто шокуюче! Зовні – сенсорне колесо навігації, за допомогою якого можна було швидко перемикатися між треками.



iPod Classic досі є бажаним ґаджетом серед меломанів / Фото IZI.ua

Музичні стрімінгові сервіси, а також iPhone, які частково перейняли функції програвача, витіснили iPod. Однак вплив плеєра на музичну індустрію важко переоцінити.

Приставка NES (Dendy)

У дев'яності головними гравцями світового геймерського ринку була Nintendo та її приставка Famicom, або ж Nintendo Entertainment System. У нас Nintendo багатьом була не по кишені, тому більшість грали на нелегальній копії – Dendy. Приставка стала настільки популярною, що її ім'ям почали називати будь-які восьмибітні аналоги, а жовті картриджі з іграми були всюди.



Про NES мріяв кожен підліток 90-х, але дістати можна було лише Dendy / Фото IZI.ua

Згодом на зміну 8-бітним приставками прийшла 16-бітна консоль SEGA Mega Drive. Ходили міфи про те, що приставки псують кінескопи телевізорів, але це мало кого зупиняло.

Sony Walkman

Sony Walkman – мабуть, найпопулярніший касетний плеєр у світі. Пік популярності пристрою припав на кінець 80-х років. Плеєр живився від двох батарейок, яких вистачало на кілька годин, тому щоб заощадити заряд, багато хто перемотував касети олівцем.



Найпопулярній касетний плеєр у світі / Фото IZI.ua

Після 2000 року формат касет витіснили компакт-диски і на зміну касетному прийшов CD-плеєр. Остання модель касетного плеєра Walkman була випущена в 2010 році, а фірмовий знак Walkman досі використовується для більшості портативних аудіопристроїв Sony.

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Фотоапарат Polaroid

Перші фотоапарати Polaroid, які робили моментальні знімки, побачили світ у середині минулого століття. Проте пік популярності у нас припав на початок 1990 років. Фотографування цими камерами не вимагало особливих умінь. Завдання максимум – навести об'єктив на предмет зйомки та натиснути кнопку.



Polaroid вражав здатністю робити фото на ходу / Фото IZI.ua

Полароїдна зйомка користувалася особливою популярністю у фотографів, які знімали відпочиваючих на курортах. Адже в цьому випадку результат був готовий уже за кілька хвилин.