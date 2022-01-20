Сьогодні пересічного користувача важко здивувати новим смартфоном, приставкою чи іншим пристроєм, Адже ще відносно недавно ми дивувалися будь-якому новому винаходу. Тепер же нам лише доводиться з трепетом згадувати про технології, які ще кілька десятків років тому справді вражали.

Цікаво Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія

Годинник Montana

В епоху смартгодинників модель "Монтана" не здається чимось екстраординарним. Проте у 90-х роках про неї мріяв кожен школяр. Адже на той час модель виглядала стильно і перевершувала вітчизняні аналоги за набором функцій: будильник, секундомір, підсвічування та 16 мелодій. А назва на честь американського штату говорила сама за себе.



Годинник Montana / Фото IZI.ua

Годинник досі випускається у Китаї, але колишню славу вже не повернути: зараз його носять лише модники, колекціонери та шанувальники вінтажу.

Nokia 3310

Через двадцять років Nokia 3310, як і раніше, залишається найпопулярнішим телефоном фінського бренду. З 2000 року було продано близько 126 мільйонів екземплярів. З функціонального боку надмірностей не було: чорно-білий дисплей, монофонічні мелодії, журнал на вхідні та вихідні дзвінки.

З плюсів – телефон підтримував гру "змійка". Проте головна фішка була у міцності. Про довговічність пристрою досі ходять легенди. Багато в чому саме через 3310 аналогічні моделі в народі стали називати "хоріходавами".



Легендарна Nokia 3310 / Фото IZI.ua

У 2005 році телефон зняли з виробництва, але у багатьох досі залишилися робочі екземпляри, а найвідданіші фанати Nokia купують модель з рук.

Brick Game – Тетріс

У світі гру тетріс знають завдяки консолі GameBoy. Однак у нас у 90-ті був популярніший китайський аналог – Brick Game – портативний ґаджет з іграми: змійкою, арканоїдом, гонками і, звичайно, тетрісом.

Тетріс – найбільш продавана гра у світі. Тільки для GameBoy було продано 35 мільйонів копій. І це офіційно, не кажучи вже про китайські Brick Game. А в 2007 році тетріс увійшов до десяти найважливіших комп'ютерних ігор, прийнятих на збереження в Бібліотеці Конгресу.



Тетріс був практично у кожної дитини / Фото IZI.ua

З розвитком смартфонів популярність Brick Game пішла на спад. Проте справжні фанати грають у нього й досі.

Тамагочі

Тамагочі – легенда 90-х, тренажер турботи про віртуального друга. Від власника потрібно було годувати, напувати, укладати спати і робити все можливе, щоб тамагочі не помер. Захоплення стало настільки повальним, що багато хто пропускав уроки, щоб погодувати віртуального друга. А смерть вихованця ставала справжньою трагедією.



Тамагочі потребував особливої уваги / Фото IZI.ua

Ґаджет швидко завоював увагу не лише дітей, а й дорослих, а в психології навіть з'явився термін "ефект тамагочі" – коли настільки сильно прив'язуєшся до неживого предмета, що починаєш сприймати його як іншу людину.

Не пропустіть 5 додатків, які негайно потрібно встановити на новий смартфон

iPod Classic

Плеєр iPod був зіркою Apple ще до появи iPhone та iPad. Ідея була проста: 1000 цифрових пісень у пристрої розміром із колоду карт. Секрет був у тому, щоб замість флешпам'яті, яку використовували конкуренти встановити маленький жорсткий диск.

І це спрацювало! Одним із найпопулярніших iPod стала модель Classic – священний Грааль серед меломанів того часу. Усередині – жорсткий диск на 160 Гб – просто шокуюче! Зовні – сенсорне колесо навігації, за допомогою якого можна було швидко перемикатися між треками.



iPod Classic досі є бажаним ґаджетом серед меломанів / Фото IZI.ua

Музичні стрімінгові сервіси, а також iPhone, які частково перейняли функції програвача, витіснили iPod. Однак вплив плеєра на музичну індустрію важко переоцінити.

Приставка NES (Dendy)

У дев'яності головними гравцями світового геймерського ринку була Nintendo та її приставка Famicom, або ж Nintendo Entertainment System. У нас Nintendo багатьом була не по кишені, тому більшість грали на нелегальній копії – Dendy. Приставка стала настільки популярною, що її ім'ям почали називати будь-які восьмибітні аналоги, а жовті картриджі з іграми були всюди.



Про NES мріяв кожен підліток 90-х, але дістати можна було лише Dendy / Фото IZI.ua

Згодом на зміну 8-бітним приставками прийшла 16-бітна консоль SEGA Mega Drive. Ходили міфи про те, що приставки псують кінескопи телевізорів, але це мало кого зупиняло.

Sony Walkman

Sony Walkman – мабуть, найпопулярніший касетний плеєр у світі. Пік популярності пристрою припав на кінець 80-х років. Плеєр живився від двох батарейок, яких вистачало на кілька годин, тому щоб заощадити заряд, багато хто перемотував касети олівцем.



Найпопулярній касетний плеєр у світі / Фото IZI.ua

Після 2000 року формат касет витіснили компакт-диски і на зміну касетному прийшов CD-плеєр. Остання модель касетного плеєра Walkman була випущена в 2010 році, а фірмовий знак Walkman досі використовується для більшості портативних аудіопристроїв Sony.

Читайте на сайті Вони полегшать вам життя: 6 важливих функцій смартфона на кожен день

Фотоапарат Polaroid

Перші фотоапарати Polaroid, які робили моментальні знімки, побачили світ у середині минулого століття. Проте пік популярності у нас припав на початок 1990 років. Фотографування цими камерами не вимагало особливих умінь. Завдання максимум – навести об'єктив на предмет зйомки та натиснути кнопку.



Polaroid вражав здатністю робити фото на ходу / Фото IZI.ua

Полароїдна зйомка користувалася особливою популярністю у фотографів, які знімали відпочиваючих на курортах. Адже в цьому випадку результат був готовий уже за кілька хвилин.