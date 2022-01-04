Як і було оголошено ще у вересні минулого року, відсьогодні компанія більше не надає сервіси для пристроїв з фірмовою операційною системою BlackBerry 7.1 OS і більш ранніми її версіями. Крім того, більше не працюватимуть ОС BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1.

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Що відомо

Всі пристрої BlackBerry із застарілим програмним забезпеченням тепер не зможуть виконувати навіть базові функції, такі як здійснення телефонних дзвінків, відправка текстових повідомлень або навіть виклик 911.

Користувачі також не зможуть отримати доступ до інтернету ні через Wi-Fi, ні через мобільні мережі свого оператора.

Програми, такі як BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, Blackberry Protect, BlackBerry Messenger та BlackBerry Blend, більше не доступні.

Пристрої BlackBerry під управлінням операційної системи Android поки не чіпали (це BlackBerry KeyOne, Key2 і Key2 LE).

Свого часу BlackBerry домінувала на ринку США. Смартфони компанії завжди більшою мірою орієнтувались на потреби корпоративних клієнтів, пропонуючи найкращий захист персональних даних, бізнес сервіси, а також зручний доступ до електронної пошти та інтернету. Пристрої бренду віддавали перевагу повноцінній фізичній QWERTY клавіатурі.

Домінування BlackBerry на ринку тривало, доки Apple не випустила перший iPhone у 2007 році. Тепер канадський виробник є більшою мірою "компанією з кібербезпеки". Всього через кілька місяців після того, як TCL анонсувала BlackBerry Key2 LE, BlackBerry завершила угоду з придбання компанії Cylance, що займається кібербезпекою в області штучного інтелекту, за 1,4 мільярда доларів.