Як і було оголошено ще у вересні минулого року, відсьогодні компанія більше не надає сервіси для пристроїв з фірмовою операційною системою BlackBerry 7.1 OS і більш ранніми її версіями. Крім того, більше не працюватимуть ОС BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1.
Цікаво The Wall – безмежний футуристичний дисплей для бізнес-потреб
Що відомо
- Всі пристрої BlackBerry із застарілим програмним забезпеченням тепер не зможуть виконувати навіть базові функції, такі як здійснення телефонних дзвінків, відправка текстових повідомлень або навіть виклик 911.
- Користувачі також не зможуть отримати доступ до інтернету ні через Wi-Fi, ні через мобільні мережі свого оператора.
- Програми, такі як BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, Blackberry Protect, BlackBerry Messenger та BlackBerry Blend, більше не доступні.
- Пристрої BlackBerry під управлінням операційної системи Android поки не чіпали (це BlackBerry KeyOne, Key2 і Key2 LE).
Свого часу BlackBerry домінувала на ринку США. Смартфони компанії завжди більшою мірою орієнтувались на потреби корпоративних клієнтів, пропонуючи найкращий захист персональних даних, бізнес сервіси, а також зручний доступ до електронної пошти та інтернету. Пристрої бренду віддавали перевагу повноцінній фізичній QWERTY клавіатурі.
Домінування BlackBerry на ринку тривало, доки Apple не випустила перший iPhone у 2007 році. Тепер канадський виробник є більшою мірою "компанією з кібербезпеки". Всього через кілька місяців після того, як TCL анонсувала BlackBerry Key2 LE, BlackBerry завершила угоду з придбання компанії Cylance, що займається кібербезпекою в області штучного інтелекту, за 1,4 мільярда доларів.