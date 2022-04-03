Пишіть оголошення в газету: сервіс знайомств Badoo пішов з Росії

Сайт знайомств Badoo припинив роботу на території Росії та Білорусі. Інформація про це 1 квітня з'явилася на головній сторінці сервісу, а також була розіслана користувачам на електронні скриньки.

Badoo належить проєкту Bumble. Він заявив про припинення діяльності на ринку окупанта ще кілька тижнів тому.

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Що відомо

У листі повідомляється, що вебверсія сайту і мобільні додатки більше не будуть функціонувати. Додатки вже видалено з App Store, Google Play і Huawei AppGallery.

Компанія також скасувала всі наявні підписки на Premium, а користувачам App Store потрібно зробити це самостійно через особливості системи.

Російські та білоруські користувачі можуть продовжувати користуватися встановленою версією мобільного додатку, але з низкою обмежень.

Що це за обмеження, в оголошенні не уточнюється.



"Змушені повідомити, що наші вебсервіси, включаючи мобільний вебсервіс і версію для ПК, більше недоступні в Росії та Республіці Білорусь, а додаток Badoo було видалено з Apple App Store, Google Play Store і Huawei AppGallery. Всі підписки на Premium були скасовані для всіх користувачів, крім користувачів Apple App Store" / Скриншот Rozetked

У 2021 році обидві країни принесли 2,8 відсотка всіх доходів компанії.