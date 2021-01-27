Популярний додаток Pinterest поповнився каруселлю історій у верхній частині домашнього екрану. Раніше подібна функція відображалась серед інших публікацій стрічки.

Джерело: The Verge

Інтерфейс знайомий багатьом користувачам, оскільки ряд Історій, що дебютував в Instagram, сьогодні присутній у більшості популярних соціальних мережах.

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Що цікавого у новій функції

Story Pins дебютували на Pinterest у вересні. Вони працювали за принципом Stories на інших соціальних платформах, проте відображалися так само як і пости зі статичними зображеннями – у стрічці, ніяк не виділяючись серед них.



Story Pins у додатку Pinterest / Фото The Verge

Тепер же Історії в Pinterest помітно виділяються на тлі решти контенту. Крім того, сервіс, керуючись уподобаннями користувача, може навіть запропонувати Історії людей, на яких він ще не підписаний. За задумом Pinterest, це має підвищити залученість користувачів і, ймовірно, спонукає творців контенту публікувати Історії частіше. Нова можливість з'явиться в Pinterest для iOS і Android протягом кількох днів.

Основною відмінністю Story Pins від аналогів у інших соцмережах є те, що вони не зникають через деякий час, а залишаються в бібліотеці користувачів. Проте, Story Pins має одне величезне обмеження. Їх може створювати тільки обмежене число затверджених сервісом авторів.