Pinterest обговорює покупку додатку для редагування фото VSCO – The New York Times

Видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому розповіло про наміри компанії Pinterest придбати VSCO. Інформацією з журналістами поділилось джерело, знайоме з ситуацією. Сума угоди поки не розкривається.

Джерела попросили не вказувати їх імена, оскільки вони "не уповноважені обговорювати це публічно". Прессекретар VSCO Джулі Іноуе заявила, що компанія прагне до розширення бізнесу, але відмовилася обговорювати чутки про покупку.

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Що відомо про угоду

Експерти не беруться оцінювати суму угоди, оскільки, за їх словами, це досить проблематично. За останніми даними, вартість VSCO оцінюється у 550 мільйонів доларів. Для порівняння, капіталізація Pinterest становить близько 49 мільярдів доларів.

Цілком імовірно, що, купивши VSCO, Pinterest якимось чином об'єднає функціональність додатків. Наприклад, додасть можливість редагування зображень у свій сервіс. Сьогодні на Pinterest така можливість відсутня – ви можете лише завантажити готове фото до однієї з колекцій.

Pinterest – це соціальна мережа, в якій користувачі діляться один з одним різними зображеннями. У 2019 році компанія вийшла на біржу. На тлі пандемії популярність її зросла й аудиторія досягла 100 мільйонів користувачів. В середині лютого в мережі з'явилися чутки про можливу покупку Pinterest компанією Microsoft.