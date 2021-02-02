Pinterest блокує пошук контенту за тегами Ukraine і Ukrainian

Американська соціальна мережа Pinterest почала блокувати колекції із тегами Ukraine або Ukrainian. На це звернули увагу користувачі та точали обрюватись у Twitter.

Джерело: 24 канал

Журналісти Техно 24 теж спробували виконати пошук за цими тегами, однак відповідь отримали все таку ж:

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Піни на цю тему часто порушують наші Правила спільноти, тож зараз ми не можемо показати результати пошуку.

Які саме "Правила" порушують піни за відповідними тегами незрозуміло. У компанії Pinterest не надали ніяких пояснень щодо свого рішення.

Pinterest блокує контент за тегами Ukraine і Ukrainian / Скріншот

Обурені користувачі

Тим часом у Twitter вже наростає обурення з приводу такого рішення Pinterest. Вони вимагають у компанії більш обґрунтованого пояснення рішення.

Один із користувачів дорікнув соцмережі тим, що вони не видаляють яскраво виражений пропагандистський російський контент, при цьому блокують саму назву "Україна".

"Pinterest, у вас у всіх є пояснення цьому? Чому це (мова йде про "російський Крим", – 24 канал) не порушує ваші так звані правила спільноти? Але в той же час ви виключили офіційне ім'я моєї країни та моєї етнічної приналежності Україна та українець навіть з пошуку?”, – пише користувач під ніком vergilinyan.

Українські користувачі обурені / Скріншот