Компанія Dyson випустила пилосос з лазером для підсвічування пилу на підлозі. Гаджет пробудить почуття провини від поганого прибирання за 699 доларів.

Компанія Dyson вже запустила продажі бездротового пилососа V15, який оснастила лазером для підсвічування пилу на підлозі. Як заявляє виробник, лазер встановлений під спеціальним кутом для виявлення найдрібніших частинок пилу.

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Що це і навіщо

Новий пилосос також оснастили оновленими датчиками, які можуть визначати розмір і кількість частинок сміття та пилу на основі їх вібрацій. Власники зможуть зрозуміти, які типи частинок найбільш поширені в будинку.



Пилосос показує кількість і розмір частинок пилу та сміття / Фото Dyson

Компанія уточнила, що корисність функції залежить від освітлення кімнати.

Відеопрезентація пилососа з лазерною підсвіткою: відео

У ролику засновник і глава компанії Джеймс Дайсон показує на прикладі, що при звичайному освітленні (він використав ліхтарик) зверху часточки пилу невидимі, оскільки губляться на фоні підлоги. Проте лазер відкриває зовсім іншу ситуацію, коли підсвічує знизу.

В теорії, така функція допоможе прибирати якісніше, оскільки покаже, якщо ви випадково пропустите якусь лідянку підлоги.

Бездротовий пилосос Dyson V15 можна купити за 699 доларів.