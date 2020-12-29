Ентузіасти створили мод для Cyberpunk 2077. Він додає грі жорстку пікселізацію. Це створює враження, ніби вона створена у дев’яностих. Гра стає дуже схожа на шутери тих часів, перш за все на Doom.

Мод накладає на графіку фільтр для збільшення пікселізації в реальному часі, а також додає по краях ефект, що імітує кінескоп старого телевізора або монітора. Співвідношення сторін не змінюється. Про це пише kanobu.

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Що відомо

Для встановлення мода потрібна версія Cyberpunk 2077 для ПК, остання версія програми ReShade і файли Doom ReShade з Nexus Mods. Потрібно скопіювати їх в папку Cyberpunk 2077\bin\x64 з заміною старих файлів, після чого в грі з'явиться меню ReShade. Кнопкою Page Up в цьому меню включається і відключається фільтр пікселізації.

Як виглядає Cyberpunk 2077 зі стилізацією під Doom, можна оцінити з цього відео:

У мода є великий недолік – він накладає фільтр в тому числі й на інтерфейс і меню, через що неможливо розібрати багато важливих елементів. Це заважає пройти гру. Для повноцінного проходження мод не придатний, але, можливо, автори оновлять його і усунуть недоліки.

Нагадаємо, Cyberpunk 2077 – це гра польської студії CD Projekt RED, реліз якої відбувся 10 грудня цього року. Гравцям потрібно взяти на себе роль найманця у недалекому майбутньому. Основні події у грі відбуваються у 2077 році у місті Найт-Сіті, Каліфорнія, яке контролюють корпорації.