Підводний дрон нового покоління може зможе долати кілометри під водою завдяки хвосту

Сучасні підводні дрони доволі неповороткі. В переважній більшості вони великі та повільні. Часто вони мусять бути під'єднаними дротами до корабля, щоб забезпечити керування ними. Такі дрони обмежені в автономності, швидкості та місцях, які вони можуть досягнути.

Тому спеціалісти Школи інженерії та прикладних наук Університету Вірджинії вирішили перевірити, як саме риба може ефективно плавати у воді за допомогою хвоста. Розуміння цього дозволить людям створювати роботів-риб, які зможуть досліджувати океани з нечуваною ефективністю.

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Вчені біля експериментальної установки / Фото Tech Xplore

Детальніше про риб'ячий хвіст та його жорсткість

Створюючи дрона з риб'ячим хвостом, дослідники зіткнулися з небанальною проблемою. Вона полягала у тому, що потрібно було зрозуміти настільки жорсткою має бути хвіст, щоб бути ефективним засобом для рушійної сили.

Риби розв'язують цю проблему, підлаштовуючи хвіст так, як їм потрібно. Але яку саме жорсткість хвоста вони "виставляють"? Вчені провели гідродинамічні та біомеханічні дослідження, щоб зрозуміти це.

Відповідь виявилася простою: жорсткість хвоста повинна збільшуватися разом зі збільшенням швидкості пересування у воді у квадраті.

Перевірили цю теорію, створивши робота-рибу. Експеримент показав, що науковці вірно визначали формулу. Тепер цей принцип вони відкрили для світу, що дозволить створювати дронів нового покоління.

Надалі вчені хочуть дослідити принцип руху ската під водою.