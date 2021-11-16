Підводний дослідницький ровер підняли з дна моря після 7 років роботи

Сім років тому вчені з науково-дослідного інституту акваріума Монтерей-Бей (MBARI) запустили ровера-дослідника Benthic Rover II для вивчення вуглецевого вмісту на морському дні. Працював він за 350 кілометрів від узбережжя Південної Каліфорнії на глибині 4 000 метрів. Тепер його підняли на поверхню.

За весь час його роботи, кажуть науковці, ровер жодного разу не зламався. Завдяки своїй конструкції, в яку входять широкі гусениці, та величезній кількості розумних функцій, він може залишатися на морському дні роками.

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Benthic Rover II: що про нього відомо

Певною мірою середовище, у якому працював дослідницький апарат, агресивніше, ніж на Марсі, адже був оточений солоною водою, яка швидше роз'їдає метал. Крім того, ще й знаходився під величезним тиском. Однак він без проблем витримав такі умови.

Ще одним викликом, з яким доводилось справлятися команді, був зв'язок. Річ у тім, що товща води блокує сигнал. Якщо у випадку з Марсом радіохвилям необхідно до 22 хвилин, щоб дістатися до цілі на "червоній" планеті, не зустрічаючи в космосі перешкод, то для передачі команд під воду доводиться використовувати акустичні сигнали, що надходять з іншого робота-планера, який спускають на воду чотири рази на рік.

Як пояснили вчені,, яка переміщається до приблизного місця розташування ровера, зв'язується з ним, збирає оновлення статусу і зразки даних і передає цю інформацію вченим.

Через сім років після початку своєї місії один з двигунів ровера вийшов з ладу, тому його довелося доставити на берег для ремонту. За цей період вчені отримали величезну кількість даних про те, що відбувається на морському дні, і про вуглецевий цикл планети.



Benthic Rover II / Фото MBARI

Яка ціль дослідження

Завдання Benthic Rover II полягало в тому, щоб опустити в мул на дні два кисневих датчика.

Це дає можливість виміряти біологічну активність донних відкладень, оскільки мікроби споживають кисень і виділяють вуглекислий газ.

У ровера також є звичайна камера і система флуоресцентної камери, яка випромінює синє світло, що змушує світитися хлорофіл в органічній речовині.

Це дає роботові уявлення про те, скільки мертвої органічної речовини з поверхневих вод спускається на морське дно.

Фотографії підводного життя, зроблені камерою Benthic Rover II / Фото MBARI

Ровер залишається на одному місці протягом 48 годин, потім рухається на 10 метрів до іншої точки. Навіть попри таку низьку швидкість він усе одно здіймає навколо себе клуби піску, тому перш ніж рушити, він використовує датчик течій і вибирає напрямок, в якому течія швидше віднесе піднятий мул.

Після ремонту апарат повернеться до своєї подорожі. Сім років тому він спускався на морське дно протягом двох з половиною годин. Ймовірно, так буде й цього разу.



Benthic Rover II на ремонті / Фото MBARI