На підтримку стартапів в Україні: Google створила фонд на 5 мільйонів доларів

Техногігант Google оголосив про створення фонду Google for Startups Ukraine Support Fund. Він займеться підтримкою стартапів в Україні. Фінансування фонду становить 5 000 000 доларів.

Як зазначається у блозі Google, ці гроші підуть на фінансування стартапів у вигляді грантів протягом усього 2022 року. Вибрані стартапи отримають до 100 000 доларів у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

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Ця практична підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду та будувати фундамент для післявоєнного економічного відновлення.

Серед іншого компанія запрошує українські стартапи скористатися кампусом Google for Startups Campus у Варшаві як тимчасовим офісом. Перші кілька стартапів, якими керують переважно жінки, що залишили країну, вже працюють у цьому кампусі.

Вчора Сундар Пічаї зустрівся з кількома українськими підприємцями у нашому кампусі для стартапів в Варшаві. Під час цих розмов ми почули, як на практиці Google може допомогти спільноті стартапів,

– мовиться у блозі.

У Google наголошують, що в Україні сильна та активна спільнота стартапів. З приблизно 2000 стартапів в Україні 126 стартапів залучили венчурне фінансування з початку 2021 року.

"Підтримка українських стартапів допоможе їм досягти успіху та створити технології, які зараз потрібні Україні. І оскільки регіон почне відновлюватися, стартапи та технологічні компанії стануть ключовими для відбудови української економіки, створення робочих місць та позитивного впливу на міста, які є їхніми домівками", – зазначили в Google.