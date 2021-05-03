Дочекалися: Windows 10 отримає повноцінну підтримку Apple AirPods та інших аналогічних пристроїв

Разом з оновленням Windows 10 21H2 (Sun Valley), яке стане загальнодоступним восени цього року, програмна платформа Microsoft отримає підтримку аудіокодека AAC. Це означає, що бездротові навушники Apple AirPods та інші пристрої з підтримкою згаданого кодека будуть значно якісніше працювати при підключенні до пристроїв з Windows 10.

Проблеми з підтримкою AAC-сумісних девайсів

Раніше користувачі Windows 10 часто скаржилися на проблеми з підключенням бездротових навушників, які працюють через Bluetooth. Також чимало скарг надходило з приводу якості звуку при використанні бездротових навушників, таких як AirPods.

Цікаво Microsoft нарешті виправить дратівливу проблему у Windows 10

Чому безпровідні навушники на Windows 10 працюють не на повну силу

Зараз Windows 10 використовує кодеки SBC і AptX для забезпечення роботи бездротових навушників і гарнітур, але найчастіше їх недостатньо для якісної передачі звуку. Навушники AirPods підтримують кодек AAC (він дозволяє відтворювати більш якісний звук), тому зараз при підключенні їх через Bluetooth до комп'ютера з Windows 10 користувачі не отримують звук високої якості.

Виправлення ситуації

Microsoft реалізує інтеграцію підтримки кодека AAC в Windows 10. Це буде корисно не лише для користувачів AirPods, але й для власників сумісних гарнітур та навушників інших виробників, які пітримують кодек AAC.

Коли підтримка AAC зя'виться у Windows 10

Згідно з наявними даними, підтримка AAC наразі тестується в попередніх збірках Windows 10 (21H2) серед учасників інсайдерської програми Microsoft – функція з'явилася в збірці 21370. Передбачається, що масове поширення цього оновлення почнеться у жовтні-листопаді цього року.