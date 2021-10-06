Підсумки збою Facebook: паніка, втеча користувачів, наслідки для конкурентів та рекорди Telegram

Увечері 4 жовтня Facebook буквально зник з інтернету. Протягом шестигодин користувачі не могли отримати доступу до соцмережі та інших її сервісів, що не могло пройти безслідно. Наслідки обговорюють і досі, а окремі експерти кажуть, що цей інцидент історія запам'ятає як "день, коли впав Facebook".

Коротко: через помилку під час зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів не працювали Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, корпоративні та бізнес-сервіси Facebook, не відповідали ні сайти, ні мобільні додатки. Навіть працівники компанії не могли потрапити до своїх робочих місць, щоб перевірити, що сталося, оскільки їхні перепустки працюють завдяки підключенню через інтернет до внутрішніх інструментів, які теж не відповідали. Весь трафік соцмережі в один момент рушив на інші сервіси. Як виявилось, не всі до нього були готові.

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Наслідки

Майже одразу після початку проблем на сервісах Facebook користувачі почали повідомляти про збої в роботі ряду інших компаній і сервісів, ніяк не пов'язаних з соцмережею – банків, авіакомпаній, стільникових операторів, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, Twitter. Дісталося всьому інтернету.

Трафік деяких мобільних додатків виріс в 30-50 разів. Спочатку конкуренти компанії зраділи такому напливу, але пізніше зрозуміли, що все виходить з-під контролю.

Сильно постраждали публічні DNS-сервери – мобільні клієнти Facebook і всі сайти, які мають авторизацію через Facebook або кнопку like, невпинно слали свої DNS-запити до неіснуючого Facebook, влаштувавши справжню DDoS-атаку на самих себе.

Найактивніше ситуацію обговорювали у Twitter. Це призвело до того, що в соцмережі періодично переставали завантажуватись твіти, зображення та відео.

Засновник Twitter Джек Дорсі взагалі прямо покликав аудиторію з WhatsUp до Signal.

Мережа тим часом наповнилась колосальною кількістю мемів.

Керівник зі зв'язків з громадськістю Viber Ліліана Пертенава розповіла, що кількість реєстрацій у Viber зросла на 500 відсотків. Конкретні цифри не називають, проте й без того ясно, що ріст значний.

Звісно ж, не факт, що всі користувачі, які приєдналися до нових сервісів під час збою, залишаться з ними. Велика їх кількість, ймовірно, використала додатки як тимчасовий спосіб спілкування і повернулась до Facebook Messenger.

Для користувачів наслідки навряд чи будуть відчутними. Проте для самої Facebook найістотнішим наслідком збою буде втрата частини прибутку. На платформах понад шість годин не розміщувалася реклама. Збитки соцмережі та самого Марка Цукерберга склали майже 7 мільярдів доларів, виражених у падінні ціни акцій. Наслідки для окремих компаній, які працюють з Facebook чи розміщують на платформі свою рекламу ще належить підрахувати.

Окремо про Telegram

Найбільшу вигоду від збою отримав, судячи з усього, месенджер Павла Дурова Telegram. Коли все закінчилося, підприємець відзвітував про 70 мільйонів нових користувачів. Це абсолютний рекорд за кількістю реєстрацій за день.

Дуров підтвердив, що через високу активність аудиторії додатка спостерігалися деякі проблеми зі швидкістю його роботи. Проте вони швидко були вирішені.

Вчора в Telegram спостерігалося рекордне зростання числа реєстрацій і активності користувачів. Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і за один день ми прийняли понад 70 мільйонів біженців з інших платформ. Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, тому що Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів. Проте деякі користувачі в Північній і Південній Америці, можливо, зазнали нижчої швидкості, ніж зазвичай, оскільки мільйони користувачів з цих континентів одночасно кинулися реєструватися в Telegram. Я прошу наших наявних користувачів передати привіт своїм новоприбулим друзям, допомогти їм розпакувати речі та розповісти про те, що у нас є в наявності. Переконайтеся, що вони залишаться тут, і зрозуміють, чому Telegram на світлові роки випереджає конкурентів. Для нових користувачів я хочу сказати наступне – Ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями. Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші,

– написав Павло Дуров.

Чи повториться це знову

Експерти сходяться в думці, що буде. Сучасний інтернет все ще базується на принципах тридцятирічної давності. Тоді не думав про глобальну світову мережу.

Попри все, цей випадок показав світові, що мережа Інтернет є крихкою, вразливою і нестійкою. Це дає нам шанс вчасно втрутитись, щоб виправити ситуацію.