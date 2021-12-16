У цій підбірці ми торкаємося найпомітніших подій у техносвіті. Ми не згадаємо про технології та ґаджети, однак в окремих матеріалах ви зможете прочитати про найпопулярніші смартфони 2021 року, дізнатися про найважливіші космічні запуски та навіть про зародження й розвиток космічного туризму.

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Скандал року: як Pegasus налякав світ

Мабуть, найпомітнішим цього року був і залишається скандал із вірусним програмним забезпеченням Pegasus, яке уряди різних країн використовували для стеження за громадянами. Особливість шпигунського ПЗ від ізраїльської компанії NSO Group у тому, що для зараження смартфона й початку стеження жертві взагалі не потрібно нічого робити – жодного відкривання шкідливих посилань чи завантаження заражених файлів.



NSO Group розробила вірусне програмне забезпечення Pegasus / Фото Forbidden Films

Все почалося у липні 2021 року, коли відразу 16 німецьких видань опублікували матеріали власного розслідування щодо таємничої програми, здатної зламати будь-який смартфон за допомогою так званих вразливостей нульового дня.

Про те, як розвивались події після розкриття інформації, можна прочитати за посиланням.

Розслідування показало, що NSO Group продавала шкідливе ПЗ спецслужбам різних країн. Ті використовували його для стеження за людьми.

Викриті у стеженні заявляли лише про найкращі наміри, які начебто обмежувались необхідною боротьбою з тероризмом.

Однак у списках стеження знайшли дуже відомі імена, які явно до терористів не належать. Серед таких, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, творець Telegram Павло Дуров, пакистанський прем'єр-міністр і президент ПАР, а також голова Ради ЄС та політичні лідери Марокко, Іраку, Єгипту, Лівану та Уганди, журналісти видань Associated Press, CNN, The New York Times, Reuters, а також понад 600 чиновників і політиків по всьому світу.

Наприкінці липня ізраїльська влада нарешті взялася розслідувати діяльність NSO Group.

Результатом стало суттєве обмеження списку країн, у які дозволили продавати IT-продукти. Зі списку партнерів зникли країни, уряди яких були помічені в авторитарності та порушенні прав людини. Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівська Аравія. Також програмне забезпечення заборонили продавати в Азербайджан, Бахрейн, Угорщину, Казахстан, Марокко, Мексику й Руанду.

У новий список увійшли лише демократичні країни, в тому числі країни ЄС і коаліції Five Eyes.

Судячи з усього, ізраїльська частина історії на цьому завершується, адже розробник шпигунської програми компанія NSO Group планує закрити підрозділ та продати компанію. Проте це не обов'язково означає кінець Pegasus – його цілком може викупити інша компанія чи навіть держава.

Інші помітні події

Серед інших гучних новин, що свого часу потрясли світ, вам могло запам'ятатись вкрай спірне нововведення Apple, яке анонсувало запуск технології стеження, покликаної аналізувати фото у сховищах користувачів на предмет дитячої порнографії. В мережі компанію сильно розкритикували, адже, на думку як звичайних користувачів, так і експертів галузі, такі дії можуть мати вкрай негативні наслідки, якщо технологія потрапить до рук авторитарних урядів: її можна налаштувати на відстеження будь-чого і будь-кого.

Звісно ж, не можна не згадати й нещастя, що спіткало месенджер WhatsApp на початку 2021 року. Тоді компанія оголосила про зміну політики конфіденційності, яку користувачі не до кінця зрозуміли, що призвело до масових відмов від додатка і відкладення змін на декілька місяців.

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Метаверс: майбутнє розширеної реальності



Віртуальна реальність все ближче / Фото freepik

Сама концепція метаверсу або ж метавсесвіту далеко не нова. Проте по-справжньому про цю ідею злиття реального і віртуального світів заговорили після того, як компанія Facebook перейменувалась на Meta й оголосила про активну розробку свого Metaverse.

Практично відразу ідею підхопили кілька інших великих компаній, оголосивши про власні аналогічні наміри, та звичайні користувачі. У різних метавсесвітах почали активно торгувати віртуальними товарами, в тому числі землею, нерухомістю та транспортом, відкривати віртуальні посольства, цвинтарі, торгові центри та багато іншого. А Білл Гейтс уже передбачив, що найближчими роками велика частина нашої роботи, особливо віддаленої, перейде у віртуальну та доповнену реальності, де люди, сидячи насправді вдома, зможуть віртуально перебувати у вигляді своїх аватарів у цифровому світі, з'являючись на наради та презентації.

Схоже, концепція вже прижилася серед майбутніх користувачів. Тим більше, що Meta зробила доступною широкому загалу першу версію метаверсу Horizon Worlds.

Рік хакерських атак

2021 був особливо багатим на хакерські атаки. Дослідження показали, що їх кількість невпинно зростає.



Хакерські атаки / Фото freepik

Найпомітнішою стала атака на SolarWinds, яку вже назвали найбільшою атакою в історії. Ця компанія розробляє промислове програмне забезпечення для управління мережами, системами та інфраструктурою. Її клієнтами є такі гіганти як Microsoft і FireEye, а також Міністерство фінансів США, Міністерство торгівлі США, Міністерство внутрішньої безпеки. Є також підозри у несанкціонованому доступі до ресурсів НАТО, Європейського парламенту, Центру урядового зв'язку Великої Британії, Міністерства оборони, Національної служби охорони здоров'я Британії, компанії AstraZeneca та багатьох інших. Загалом повідомляли про те, що жертвами стали 18 тисяч з 33 тисяч клієнтів компанії.

Усі вони були зламані через програмний комплекс Orion. За оцінками, проникнення хакерів відбулося ще у 2019 році, однак до кінця 2020 року вони залишалися в тіні, готуючи активні дії, до яких вдалися у 2021 році.

Інші помітні події

Не менш нищівною для світу виявилась діяльність хакерської групи REvil та її однойменного віруса, який розробники здавали в оренду всім охочим. Це шкідлива програма-шифрувальник, яка блокує доступ до даних з вимогою викупу. На жаль, цього року жертвами цього й подібних йому вірусів ставали компанія Apple, Electronic Arts, Capcom, CD Projekt Red, Acer, IKEA, Panasonic, Alibaba, американська м'ясопереробна компанія JBS, найбільша в світі нафтова компанія Saudi Aramco, державні організації, заводи та підприємства.

Однак цього ж року, як виявилось, цю найвідомішу в світі хакерську групу, яку пов'язують із Росією, знешкодило ФБР. Її сайти та сервери зараз не працюють. Однак фігуранти справи досі на свободі.

2021-му року також належить рекорд з найбільшої крадіжки грошей в історії. Жертвою стала криптоплатформа Poly Network. Використавши прогалини в системі безпеки компанії, хакеру вдалося викрасти 610 мільйонів доларів у криптовалюті. Однак пізніше він повернув гроші, заявивши, що своїм вчинком лише хотів показати недоліки систем безпеки. Компанія запропонувала йому роботу.

Поряд з вимаганням грошей відбувалися й більш небезпечні інциденти. Наприклад, у Флориді хакери зламали очисні споруди та спробували отруїти воду для 15 тисяч жителів.

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Екологія

2021 рік вбув одним з найгірших в плані екології.

У Гренландії вперше з початку спостережень пішов дощ. Він матиме довготривалі негативні наслідки для регіону й усієї планети.

Арктичний лід почав зникати вдвічі швидше, ніж прогнозували вчені. Аналогічне можна сказати й про температуру – вона підвищується сильніше, ніж передбачали раніше.

Виявилось, що масове відновлення лісів не допоможе проти кліматичних змін.

Ліси Амазонки почали отруювати планету: тепер вони виділяють більше СО 2 , ніж поглинають.

, ніж поглинають. Мікропластик добрався до найбільшої "крижаної шапки" Європи.

У 2021 році лише один Китай викидав парникових газів більше, ніж усі інші розвинуті держави разом. Рівень вуглекислого газу в атмосфері досяг максимуму за 4 мільйони років!

Почав руйнуватися найстаріший арктичний льодовик на планеті.

Цьогорічне літо в Європі стало найспекотнішим за всю історію спостережень.

Штучний інтелект

Цьогоріч штучний інтелект, як і торік, продовжував набирати обертів та потужностей. Кількість відкриттів, які він зробив, просто вражає. Звісно ж, у часи пандемії, не можна в першу чергу не звернути увагу на досягнення в сфері медицини. Ви можете пам'ятати повідомлення про те, що алгоритми знайшли 200 нових препаратів для боротьби з COVID-19, навчилися передбачати, яким хворим знадобиться ШВЛ, прогнозувати рак грудей на п'ять років уперед і діагностувати окремі його види всього за 20 хвилин. Крім того, ШІ знайшов новий надпотужний антибіотик, який може вбивати стійкі супербактерії.

Не менш помітною була новина про створення першої в світі цифрової людини, параметри якої в реальному часі повністю імітують всі показники живої аж до клітинного рівня, що дозволить, наприклад, перевіряти дію ліків на такому цифровому організмові, не залучаючи живих піддослідних, навчати нових лікарів, індивідуально моделювати стратегію лікування для пацієнтів, заздалегідь розуміючи, як вони зреагують на ті чи інші ліки та багато іншого. Коли технологія буде повністю завершена, вона обіцяє справжню революцію в медицині.



Цифрова людина AIBODY / Фото AIBODY

Ще у 2020 році штучний інтелект допоміг вченим розв'язати наукову проблему згортання білка, над вирішенням якої працювали понад 50 років. Розроблений командою DeepMind штучний інтелект AlphaFold спрогнозував структуру білка з точністю до атома. Розв'язання проблеми має ключове значення для розуміння біологічних основ життя і пошуку ліків від багатьох хвороб. Цього ж року компанія відкрила доступ до своєї розробки усім охочим, що дає змогу вченим з усього світу працювати й робити проривні відкриття у сфері медицини.

Що ж до інших сфер, то цьогоріч вченим вдалося навчити нейромережу керувати групою бойових винищувачів F-16 у повітряному бою, уявляти те, чого вона раніше ніколи не бачила, "передбачати майбутнє" на кілька днів уперед, прогнозувати терористичні акти у світі, перекладати мову жестів у текст. Разом з тим виявилося, що жителі Європи та Китаю готові до заміни політиків на штучний інтелект.

Тим часом людство вже почало задумуватись над розробкою етичних законів для такого штучного розуму. Свої пропозиції висунула ВООЗ, а власну версію таких законів сформулював Китай наприкінці року. Говорячи про Китай, не лишнім буде згадати, що в цій країні створили нейромережу в 10 разів потужнішу, ніж найбільш просунута версія GPT-3, яка сьогодні вважається однією з найкращих і найдосконаліших нейромереж у світі. Китайський ШІ уміє писати есе та вірші, генерувати зображення на основі описів й також передбачати структуру білків.

І нарешті, у 2021 році суд США поставив крапку в питанні про те, чи зможе штучний інтелект запатентувати винахід. Його вердикт такий: на нинішньому етапі його розвитку не може.

Усе впало: найбільші збої в інтернеті у 2021 році

Говорячи про збої, які спіткали інтернет, на думку перш за все спадає падіння Facebook, яке потягнуло за собою велику частину інтернету. Що ж тоді сталося?

4 жовтня соціальна мережа Facebook зникла. Це були не просто "підвисання" сайту чи проблеми з завантаженням, які часто зустрічаються під час збоїв. Сайти компанії буквально зникли з інтернету.

На ресурсах Марка Цукерберга все не закінчилось. Через бажання людей обговорити ситуацію, посміятися над "онлайн-апокаліпсисом" або ж зв'язатися зі своїми рідними та друзями альтернативним способом різко зріс трафік на інших сайтах. Вони ж виявилися не готові до тієї кількості аудиторії, яка зазвичай одночасно перебуває на Facebook. Тому слідом за соцмережею проблеми почалися у Twitter, а пізно ввечері збої фіксували й користувачі месенджера Telegram. Слідом за ними упав TikTok. Про проблеми також інформували користувачі низки сервісів: Netflix, Steam і PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, ігор Among Us і Google Play. Пізніше "естафету" перехопили Youtube, Snapchat і Reddit. Крім того, періодично зі збоями працювали Skype і Viber.

Зачепило й ті ресурси, які тим чи іншим чином були "підв'язані" до потужностей і функціоналу Facebook, які мали на своїх сайтах авторизацію за допомогою соцмережі, віджети, коментарі та інші елементи. Ба більше, навіть працівники самої компанії не могли потрапити на свої робочі місця, оскільки їхні електронні перепустки просто не працювали в умовах недоступності серверів.

В мережі висували найрізноманітніші версії причин збою. З'являлися навіть повідомлення про саботаж всередині компанії. Однак пізніше пресслужба Facebook повідомила, що проблема крилася у порушенні мережевого трафіку, до якого призвели зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних. Фактично браузери й додатки не знали куди звертатися по інформацію. Проблему виправляли понад шість годин.

Інші помітні події