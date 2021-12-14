Підсумки 2021: яких фахівців шукали українці в інтернеті цього року

Онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua проаналізував послуги яких фахівців замовляли у мережі цього року та скільки за них платили. Разом з Техно 24 пропонуємо дізнатися чиїми послугами українці користувалися найчастіше.

У топі сантехніки, електрики та реставратори меблів

Цього року українці оформили 50 тисяч замовлень на послуги сантехніків, що майже в 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Здебільшого їх просили відремонтувати кран або унітаз, прочистити каналізацію чи замінити радіатор. У порівнянні з минулим роком середній чек зріс на 40% – 640 гривень за замовлення.

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Також у попиті фахівці з ремонту меблів. Їх послугами користувалися на 40% частіше, а середній чек виріс на 5% – 500 гривень. Загалом на послуги цих майстрів цього року українці витратили 4,8 мільйона гривень, що майже на 30% більше, ніж минулого.

Через економічну нестабільність багато хто не поспішає купувати нові меблі, воліючи відремонтувати старі, щоб заощадити. Ольга Сорока керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua

Майже на 32% більше роботи у електриків. Найпопулярніші завдання:

повісити люстру;

оновити проводку;

замінити розетки та вимикачі;

відремонтувати світильник;

встановити домофон.

У середньому одне замовлення коштує 900 гривень, що на 20% перевищує показники минулого року.

Утеплюють квартири та ремонтують техніку

У порівнянні з минулим роком кількість замовлень на ремонт та встановлення вікон збільшилась на 45%. Середній чек у категорії "встановлення металопластикових вікон" зріс на 43% – 2000 гривень, а у категорії "ремонт вікон" – на 8% – 580 гривень за замовлення. Однак ціни на ці послуги можуть змінюватись і залежать від обсягу, термінів та умов роботи.

Також замовляли встановлення та ремонт дверей. Однак, попри підвищення попиту на 37%, середній чек залишився на рівні минулого року – 1230 гривень за замовлення.

Встановлення та ремонт дверей і вікон – одні з найбільш затребуваних робіт з теплоізоляції, оскільки саме щілини й прорізи в цих конструкціях – головна причина потрапляння холодного повітря в приміщення. Ольга Сорока керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua

Щоб заощадити, багато хто віддає перевагу ремонту техніки, ніж покупки нової. У зв'язку з цим попит на послуги майстрів із ремонту великої побутової техніки зріс майже на 20%. У середньому одне замовлення коштує 530 гривень – на 6% більше, ніж минулого року.

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"Чоловік на годину" – делегують побутові справи, щоб заощадити час

Цього року "чоловіків на годину" замовляли на 32% частіше, ніж минулого. Однак, попри зростанні попиту, середній чек зріс лише на 7% – 440 гривень за замовлення. Попит на послугу обумовлений тим, що багато хто хоче мати більше вільного часу, тому делегують побутові завдання професіоналам.

В основному, майстрів на всі руки наймають, щоб встановити замок, зібрати диван, повісити дзеркало або картину на стіну, а також виконати інші дрібні домашні справи.



Яких спеціалістів найчастіше шукали українці в інтернеті у 2021 році / Інфографіка 24 канал