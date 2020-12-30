У багатьох сферах 2020 рік виявився не найкращим та не простим роком, однак для космічної галузі він виявився дуже плідним на нові досягнення, рекорди та відкриття. Ми вирішили згадати лише найважливіші події, якими запам'ятався космічний 2020-й, а згадати є що.

Попри пандемію та паніку на Землі, вчені та дослідники не переставали дивитися в небо та досліджувати його. Астрономи виявили чорну діру зовсім поряд (у космічному масштабі) від Землі, на відстані всього 1000 світлових років від Землі. Зонд NASA InSight виявив, що Марс все ще геологічно активний, і на ньому відбуваються "марсотрясіння". А найвідомішому космічному телескопу Hubble виповнилося 30 років. Людство продовжує свої дослідження, а 24 канал зібрав найважливіші досягнення.

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Історичний політ Crew Dragon компанії SpaceX

Після багатьох років доопрацювань компанія SpaceX, нарешті, змогла відправити людей у ​​космос і відновити майже 10-річну перерву в польотах американців. Компанія пройшла завершальні етапи програми кваліфікації комерційних екіпажів NASA, а у травні вперше доставила астронавтів на МКС. І шість місяців по тому змогла це повторити вже в рамках першої регулярної місії.



Старт корабля Crew Dragon в рамках місії Demo-2

Як виявилося, "космічний батут" працює, і у російських "Союзів" з'явився серйозний конкурент. SpaceX стала першою приватною компанією, яка запустила людей у космос, і вона не збирається зупинятися тільки на астронавтах NASA.

Про те, як відбувалася підготовка до історичного польоту SpaceX і про те як він проходив можна прочитати у нашому матеріалі.

Загалом 2020 рік для SpaceX виявився дуже успішним, адже крім регулярних місій до МКС компанія Ілона Маска продовжує збільшувати сузір'я супутників Starlink на орбіті Землі і вже отримала перших клієнтів у рамках бета-тесту.

Випробування та вражаючий вибух Starship SN8

Корабель Ілона Маска, а точніше його тестова версія під номером SN8, 10 грудня пройшла польотні випробування на 12,5 кілометра і в цьому запуску було все: успішний старт, ефектне виконання маневрів та епічний вибух під час посадки. Варто одразу зазначити, що випробування пройшли успішно, адже усі ключові цілі польоту було виконано. На м'яку посадку не очікував навіть Ілон Маск, спершу він взагалі вважав, що випробування з більшою імовірністю закінчаться невдачею.

Вибух Starship SN8 під час посадки, відео:

Що ж до посадки, то в майбутньому вона буде тестуватися окремо, адже для успішного приземлення SpaceX досі працює над конструкцією ніг ракети та системи амортизації. Наразі ж новий прототип SN9 вже готовий до наступних випробувань, які пройдуть на початку 2021 року.

Тим часом Ілон Маск дуже позитивно налаштований щодо майбутнього корабля Starsip після випробувань SN8 і після польотних випробувань написав у своєму твіттері гучне "Марс, ми йдемо!".

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Відправка марсохода Perseverance та дослідження Марсу

Американці відправили на Марс вже свій 5 марсохід. Цього разу окрім збільшеного за розмірами та вагою марсохода, вперше до "червоної планети" відправився і безпілотник Ingenuity, який виконуватиме просте завдання – демонстрацію роботи, без жартів, єдине завдання гелікоптера – працювати. Ingenuity повинен безпечно сісти з марсоходом на поверхню і відокремитися від нього, пережити холодні марсіанські ночі, автономно працювати і заряджати батареї за допомогою сонячних панелей.

У NASA хочуть продемонструвати можливість польоту марсіанського гелікоптера у атмосфері, яка у 100 разів більш розріджена, ніж на Землі. Завданням американського космічного апарату Perseverance є пошук давніх скам'янілих бактерій у кратері Джезеро. Також фахівці сподіваються там знайти залишки мікробів або збережених у глині ​​молекул.

Все що потрібно знати про марсохід Perseverance ми зібрали в одному матеріалі, який доступний за цим посиланням.

Все про місію Perseverance від команди Alpha Centauri:

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Подорож марсоходу вже підходить до завершення, вона триває вже шість місяців і закінчиться посадкою очікувано 18 лютого 2021 року у кратері Джезеро. Як тільки марсохід висадиться, ступінь спуску трохи набере висоту і впаде у декількох сотнях метрів від марсохода.

Як відбуватиметься висадка Perseverance на Червону планету можна прочитати у цьому матеріалі.

Варто також згадати що у 2020 році на Марс відправили свої апарати ще дві країни: Об'єднані Арабські Емірати зі своїм "Аль-Амаль", та Китай зі своєю першою китайською міжпланетною станцією "Тяньвень – 1". Ці апарати також займуться дослідженням Червоної планети, хоч і завдання у них будуть різні – перший вивчатиме Марс з метою створення кліматичної карти, а другий займеться пошуками слідів життя.

Доставка зразків астероїда Рюгу на Землю

Вже під кінець року відбулася не менш важлива космічна подія – японські дослідники доправили на Землю ґрунт астероїда Рюгу. Зонд Хаябуса-2 протягом року досліджував астероїд та успішно повернув зібрані зразки для детальних досліджень. Загалом вдалося зібрати близько 5 грамів каменів і пилу з поверхні астероїда, що належать до ранніх днів існування Сонячної системи. Це вже другий подібний успіх (після першої Хаябуси), коли люди зібрали фрагменти астероїдів і доставили їх на Землю.



Ґрунт з астероїда Рюгу в капсулах збірника

Ще більше астероїдного пилу вже на шляху до нашої планети: якщо все піде за планом, то шматки астероїда Бенну потраплять до рук дослідників у 2023 році. Зонд NASA OSIRIS-REx, два роки ретельно вивчав астероїд і навіть виявив на ньому гейзер. У жовтні апарат здійснив без перебільшення вражаючий маневр – він вистрілив в астероїд пневматичною гарматою, наблизився до нього і захопив часточки ґрунту.

Місія зі збору зразків виявилася успішною, зразків ґрунту зібрали навіть забагато, так, що вони почали просипатися, тож їх надійно заховали у спеціальну капсулу. Інженери NASA зберегли більшу частину дорогоцінного матеріалу, який науковці вивчатимуть через три роки.

Збір ґрунту з астероїда Бенну, відео:

Космічний зонд OSIRIS-REx був запущений у вересні 2016 року. У січні 2020 року апарат кілька разів облетів Бенну і досліджував поверхню астероїда за допомогою спектрометрів і камер у пошуку оптимального місця для забору ґрунту. У підсумку фахівці місії вибрали область шириною близько 16 метрів. Вона знаходиться всередині 70-метрового молодого кратера поблизу північної полярної області астероїда.

Вивчення Сонця з рекордно близької відстані та вражаюче фото

Ми звикли бачити Сонце майже кожен день (якщо не враховувати хмарних днів), тому й не усвідомлюємо, що дослідники багато чого не знають про найближчу до нас зірку. У 2018 році сонячний зонд NASA Parker Solar Probe підійшов до Сонця ближче, ніж будь-який інший космічний апарат за всю історію – всього на 13,5 мільйона кілометрів, що втричі ближче орбіти Меркурія.

Хоча зараз місія апарату завершена лише на третину, він уже зібрав безліч унікальних даних про нашу зірку: так, наприклад, Parker підтвердив, що на такій відстані від Сонця у космосі практично не залишається пилу, а сонячний вітер впливає на обертання зірки.

У лютому Європейське космічне агентство запустило свій зонд під назвою Solar Orbiter, який хоча й не добереться до Сонця так само близько, як Parker, однак він має дві спеціальні камери для вивчення поверхні зірки й інструменти для дослідження сонячного вітру, і вони показали неймовірні результати – найбільш деталізовані фото нашої зірки.

Фото сонця зроблені камерами Solar Orbiter:

Найбільша у світі сонячна обсерваторія – Daniel K. Inouye Solar Telescope, також опублікувала свої перші дані. Вона вже активно використовується для спостереження за сонячними плямами, і ці дані у майбутньому можуть привести до більш точних прогнозів спалахів на Сонці. Наразі ж обсерваторія показала найчіткіше на сьогодні фото сонячної плями на поверхні світила.



Найчіткіше зображення Сонця / Фото nso.edu

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Як спочатку знайшли, а потім загубили фосфін на Венері і чому це важливо

Астрономи, що вивчають хмари Венери, всередині вересня оголосили про виявлення слідів фосфіну у чималій концентрації в атмосфері Венери, який на Землі викидається вулканами і пов'язаний з життєдіяльністю деяких організмів. Знахідка викликала справжній ажіотаж, деякі дослідницькі групи навіть почали опрацьовувати космічні місії для подальшого дослідження Венери. Однак незабаром захват змінився сумяттям, оскільки інші астрономи не змогли підтвердити таких же відкриттів і вчені відкликали свої результати до подальших досліджень.

Що таке фосфін? Фосфін або ж фтористий водень – отруйний безбарвний газ. На Землі цей газ виробляється внаслідок процесів життєдіяльності анаеробних організмів: деякі бактерії, гриби, водорості та черви. Однак, це не єдине джерело фосфіну, він також може з'являтися у атмосфері внаслідок блискавок, падіння метеоритів та вулканічної активності.



Вчені заговорили про активне дослідження Венери після виявлення слідів фосфіну

Згодом наявність фосфіну в атмосфері планети було виявлено після детального аналізу даних 40-річного зонда NASA, але невизначеність все ще залишається. Так чи інакше питання детальнішого вивчення Венери знову почали жваво обговорювати, тому найближчим часом ми можемо отримати місії спрямовані на дослідження цієї загадкової планети. Наукова спільнота хоче бачити більш ясну картину того, які хімічні речовини є в атмосфері планети і як вони утворюються, а для цього потрібно відправити на Венеру відповідний апарат.

Знищення телескопа Аресібо

Звісно 2020 рік не був би повноцінним без якогось негативу у космічній галузі, а жертвою стала космічна обсерваторія і один з найбільших радіотелескопів на планеті – Аресібо, який базується в Пуерто-Ріко. Проблеми з телескопом почалися ще на початку року, у серпні обірвався один із тросів та пошкодив дзеркало телескопа, тоді було прийнято рішення розпочати демонтування телескопу. Втім роботи з демонтажу так і не встигли розпочати, оскільки 30 листопада о 23:55 трос, який тримав 900 тонну конструкцію відбивача, обірвався і в результаті дзеркало телескопа було безповоротно знищене.



Знищений телескоп Аресібо

У 1974 році Аресібо передав найпотужніший радіосигнал для можливого зв'язку з можливими іншопланетними цивілізаціями. У 2014 році за допомогою телескопа вдалося довести існування коротких радіосплесків. У 2016 році астрономами були виявлені швидкі радіоімпульси, що виходили з одного джерела.

Втім, схоже людство таки не втратило телескоп остаточно. Вже під кінець 2020 року – 28 грудня Губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес виділила 8 мільйонів доларів на відновлення обсерваторії Аресібо. Також уряд острова оголосив "історичною зоною" район на висоті 497 метрів над рівнем моря, де розташована обсерваторія, і затвердив на федеральному рівні розпорядження про початок реконструкції радіотелескопа.

Процесом відновлення і модернізації обсерваторії Аресібо буде займатися держава спільно з фахівцями університету центральної Флориди і університету Ана Г. Мендес.

Уряд Пуерто-Ріко вважає, що трагічне руйнування телескопа дає острівній державі і радіоастрономії можливість змінити його конструкцію з урахуванням засвоєних уроків і рекомендацій наукової спільноти. Планується, що оновлена споруда телескопу зможе прослужити ще кілька десятиліть.

Замість висновку

У 2020 році людство зробило чимало відкриттів і щоб перерахувати їх усі знадобиться чимало часу. Це свідчить про те, що жодні пандемії та віруси не можуть стати на перепоні людської жаги до знань та досліджень, а складнощі на шляху до нових відкриттів лише роблять нас сильнішими. 2021 рік обов'язково стане не менш плідним та цікавим і ми побачимо чимало важливих та ефектних місій і почуємо про вражаючі відкриття. Тож стежте за нами, а ми триматимемо вас в курсі усіх важливих подій наукового світу.