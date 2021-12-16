Компанія для цього використала не свого кур'єра, як це робить зазвичай. Пакунок із їжею вручили японському космічному туристу Юсаку Маедзаві, який на початку місяця відправився на Міжнародну космічну станцію.

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Що доставили на МКС

Сьогодні ми з гордістю повідомляємо, що Uber Eats здійснив нашу першу в історії доставку їжі в космос. Розширення нашої глобальної присутності за межами поверхні Землі було давньою мрією, і ми раді взяти участь у маленькому шматочку історії,

– написали на офіційному сайті Uber Eats.

На МСК Маедзава привіз пакунок 11 грудня о 9:40 ранку за східним стандартним часом. У ньому були готові до вживання консервовані японські страви: зокрема відварена скумбрія в місо, яловичина, приготована в солодкому соусі, тушкована курка з пагонами бамбука та тушкована свинина.



Пакет із їжею прибув на МКС / Фото Uber Eats

Для компанії Uber Eats такий крок, звісно ж, був своєрідною рекламою. Тепер вона пропонує першим 24 800 людям знижку 10 доларів на замовлення від 20 доларів США. Чому саме така цифра? Річ у тім, що доставка здолала шлях у 248 миль і тривала 8 годин 34 хвилини.

Ми на сьомому небі від щастя, тому що змогли здійснити нашу першу успішну доставку в космос. Наша мета – допомогти людям дістатися куди завгодно й отримати що завгодно, тому ми пишаємося тим, що обслуговуємо навіть астронавтів на Міжнародній космічній станції,

— заявив глава Uber Дара Хосровшахі.

Юсаку Маєсава позитивно оцінив цю доставку, хоча вона і зайняла трохи більше часу, ніж звичайні 30 хвилин.