Інцидент стався в Індії, у місті Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. Інформації про особу хлопчика поки немає, але повідомляється, що батько є військовослужбовцем, тому зберігав удома зброю.

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Що відомо

Поліція штату Уттар-Прадеш повідомляє, що інцидент стався близько 3 години ночі 5 червня.

Убивця натиснув на курок після сварки зі своєю матір'ю.

Причиною скандалу було зникнення грошей: жінка звинуватила сина у крадіжці й не дозволила йому грати в гру PUBG (Playerunknown's Battlegrounds), яка в Індії називається BGMI (Battlegrounds Mobile India).

Після цього він сховав її труп у будинку і використовував освіжувач повітря, щоб замаскувати запах.

Джерело пише, що підліток також погрожував своїй 10-річній сестрі, щоб вона нікому не розповіла про вбивство.

Він вигадав план, який, на його думку, повинен був допомогти в приховуванні злочину. Після вбивства він запросив друга на ночівлю – імовірно, щоб показати, що все нормально.

У поліцію подзвонили родичі друга.

Хлопчик, який зараз перебуває в колонії для неповнолітніх, спочатку стверджував, що його матір убив електрик. Молодша сестра зараз знаходиться під опікою свого батька, бабусі та дідуся.

Ігровий пристрій, який став фінальною крапкою, було відправлено на аналіз.

Прямого зв'язку між грою і діями підлітка не вбачають. Багато хто пов'язує відеоігри з проявами жорстокості в реальності. Однак численні дослідження, що одне за одним з'являються останнім часом, стверджують протилежне. Так, співробітники дослідницького центру програмного забезпечення ірландського наукового фонду прийшли до висновку, що ігри навпаки пом'якшують симптоми багатьох психічних хвороб на зразок тривожного розладу і депресії, будучи при цьому значно дешевшими, ніж повноцінна медична допомога. Граючи в ігри, люди мають змогу вивільнити емоції, тим самим зменшуючи прояви агресії.